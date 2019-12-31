عربيات ودوليات

عقدت الأحزاب المصرية البارزة جلستها الثالثة في اطار حوارها الوطني لاستكمال المناقشات وطرح الرؤى والمقترحات حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، واقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص «مجلس النواب- مجلس الشيوخ- المجالس الشعبية المحلية»، كما ناقش اللقاء تفعيل دور الأحزاب في اثراء الحياة السياسية بالبلاد، وحضر الجلسة التي استضافها حزب «مستقبل وطن» 9 أحزاب، هي: الوفد، التجمع اليساري، المؤتمر، الاصلاح والتنمية، العدل، المحافظين، الغد، المصري الديموقراطي، حزب المحافظين، وائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية.

وقال اشرف رشاد الشريف، رئيس حزب «مستقبل وطن»: «ننطلق جميعا من اتفاقنا في الايمان بكل ثوابتنا الوطنية فلا خلاف ان ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاة في استعادة وطننا المسلوب ولا خلاف في الايمان بالرئيس عبدالفتاح السيسي الذي نهض بوطنه من كبوته ووقف ليعيد بناءه لا اعوجاج في اصطفافنا في حرب المصير مع الارهاب وأعداء الانسانية، فليس فينا من لا يوافقنا الحلم والأمل بالمستقبل الأفضل». فيما اوضح الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس «ائتلاف دعم مصر» ان جلسات الحوار الوطني للأحزاب، لقاء مثمر، ولا اود ان يكون هناك تصميم على تقديم صورة غير هذه الصورة، حيث اجتمع كل رؤساء الأحزاب على قلب رجل واحد من اجل مصلحة الوطن، وقد يختلف البعض ولكن لا يجوز ان يختلف احد على الوطن. من جهته، اكد فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، على اهمية اللقاء من اجل صالح الوطن والمواطن، والتشاور والتحاور للوصول الى اتفاق يرسم مستقبل العمل السياسي بالبلاد لضرورة تفعيل المادة الخامسة من الدستور لتحقيق الاستقرار السياسي المنشود.

كما تحدث المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد»، قائلا: « لكل حزب ايديولوجية مختلفة، لكن لا احد يختلف على حب مصر»، مؤكدا ضرورة ان يكون هناك توازن في البرلمان، فاذا كانت هناك اغلبية، فيجب ان تكون هناك معارضة، والأغلبية كما هي في جميع دول العالم هي القوة الأساسية في البرلمان، ولكن المعارضة البناءة مطلوبة ومهمة، ونحن في حزب «الغد» مستعدون لتولي دور المعارضة خلال الفترة القادمة.

أما عبدالناصر خليل الأمين العام المساعد لحزب التجمع اليساري فقد ثمن مشاركة جميع القوى السياسية في الحوار الوطني للأحزاب بشأن قوانين الانتخابات، ودعا باقي القوى السياسية للمشاركة فيه، لأن هذا الحوار هو المخرج الحقيقي لانجاح الحوار، وأضاف عبدالناصر ان الدولة لم تخرج من مأزقها بعد، فالدولة المصرية تحارب من اجل الحفاظ على حقوقها المائية في نهر النيل، والحفاظ على حدودها الغربية، وعلينا ان ندعم الدولة في حروبها التي تخوضها وشدد على ضرورة الوفاء بالانتخابات الثلاثة «المحليات والبرلمان والشيوخ» وفق اجندة زمنية محددة، مشيرا، ان حزب التجمع دعا ويتمسك باجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة لتمثيل كافة اطراف المجتمع داخل المجالس النيابية، وللوصول الى ذلك لا بد لتعديل بعض مواد الدستور وهذا امر صعب في الوقت الراهن خاصة وأننا اجرينا تعديلات دستورية منذ شهور، ومع ذلك نؤكد ضرورة الوفاء بالاستحقاقات الانتخابية مع وجود اجندة زمنية محددة، وسوف نشترك فيها حتى وان كنا رافضين لأسلوب اجرائها.

وقال طلعت خليل، عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين: «لدينا تصور قانوني وفق نص المادة 102 من الدستور بأن تأتي القائمة النسبية بكل التمثيل العادل سواء 25% للمرأة او سواء الأقباط او الشباب او عمال او فلاحين، لدينا تصور كامل لكل هذا وسوف نطرحه خلال المناقشات».

