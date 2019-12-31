دوليه

أنهى مانشستر سيتي العام الحالي بالفوز على ضيفه شيفيلد يونايتد 2-0 أول من أمس في المرحلة العشرين من الدوري الإنكليزي التي شهدت فوزاً جديداً لليفربول على ولفرهامبتون 1-0 في حين أفسد تشلسي البداية «البيتية» لمدرب أرسنال الجديد الاسباني ميكيل ارتيتا بفوزه على جاره 2-1. ورفع ليفربول رصيده في الصدارة الى 55 نقطة متقدما بفارق 13 عن ليستر سيتي اقرب منافسيه ليقترب خطوة اضافية من لقب الدوري المحلي الغائب عن خزائنه منذ عام 1990. وقرر مدرب ولفرهامبتون البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو وضع هدافه المكسيكي راوول خيمينس وجناحه السريع الاسباني اداما تراوري على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين بسبب ضغط المباريات.

الفرصة الاولى سنحت للمصري محمد صلاح الذي تلقى كرة عرضية من ترنت الكسندر ارنولد فسددها ارتطمت بالعارضة وخرجت (4). وأطلق صلاح، اخطر لاعبي فريقه كرة على الطاير اثر تلقيه كرة رأسية من السنغالي ساديو مانيه لكن الحارس البرتغالي روي باتريسيو كان لها بالمرصاد (21).

وتوالت فرص ليفربول حيث وصلت الكرة لمانيه داخل المنطقة فاستدار على نفسه وسددها زاحفة لكن باتريسيو حولها الى ركنية (30) ومنها اهدر البرازيلي فيرمينو فرصة سهلة حيث سدد الكرة رأسية من مسافة قريبة خارج الخشبات الثلاث. وجاء الفرج لليفربول عندما وصلت الكرة الى لالانا الذي مررها باتجاه مانيه ليتابعها الاخير من مسافة قصيرة داخل الشباك لكن الحكم لم يحتسب الهدف بداعي لمس لالانا الكرة بيده. وبعد احتجاج لاعبي ليفربول تم اللجوء الى تقنية الاستعانة بالفيديو ليحتسب الهدف لصالح ليفربول في النهاية بعد ان تبين بان الكرة لمست كتف لالانا وليس ذراعه (42). ونجح ولفرهامبتون في ادراك التعادل عندما سدد البرتغالي نيتو كرة زاحفة بعيدا عن متناول الحارس البرازيلي اليسون بيكر (45+2) لكن الحكم الغاه بعد اللجوء الى تقنية الفيديو بداعي التسلل بسنتيمترات قليلة. وهبط الايقاع في الشوط الثاني من قبل الفريقين، وزج ولفرهامبتون بخيمينس وتراوري من دون ان ينجح في الخروج بنقطة. وانهى مانشستر سيتي العام الحالي بفوز على ضيفه شيفيلد يونايتد 2-0، ليعزز رصيده في المركز الثالث برصيد 41 نقطة ويضيق الخناق على ليستر سيتي الثاني، حيث بات رجال المدرب الاسباني بيب غوارديولا يتأخرون بفارق نقطة وحيدة عن بطل عام 2016. ضغط بطل الموسمين الماضيين في الشوط الاول على مرمى ضيفه من دون أن ينجح في هز الشباك، فيما اعتمد شيفيلد على الهجمات المرتدة وقد نجح من احداها في التسجيل عبر مهاجمه الفرنسي ليس موسيه، إلا أن الحكم استعان بتقنية المساعدة بالفيديو «فار» للتأكد من وضعية تسلل لصاحب الهدف (28).في الشوط الثاني تدخل «الفار» مجددا لاحتساب الهدف الذي سجله مهاجمه الارجنتيني سيرجيو أغويرو العائد من الاصابة من تسديدة قوية، بعدما اصطدمت الكرة بقدم الحكم وتحولت إلى المرر البلجيكي كيفن دي بروين (52)، قبل أن يضيف الاخير الهدف الثاني بتمريرة من الجزائري رياض محرز (82).

في المقابل، افسد تشلسي البداية «البيتية» لمدرب ارسنال الجديد ميكيل ارتيتا عندما قلب تخلفه امامه صفر-1 الى فوز 2-1 في الدقائق السبع الاخيرة على ملعب «الامارات».وسجل الثنائي البديل الإيطالي جورجينيو والمهاجم تامي ابراهام هدفي فريق الـ «بلوز» في غضون أربع دقائق في الشوط الثاني (83 و87)، بعدما كان المهاجم الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ افتتح التسجيل بعد 13 دقيقة من صافرة البداية. وفشل مدرب ارسنال الجديد الاسباني أرتيتا الذي عين يوم الجمعة الماضي خلفا لمواطنه أوناي إيمري، في إعادة الفريق اللندني الى سكة الانتصارات في مباراته الثانية، بعدما كان سقط في الاولى في فخ التعادل أمام مضيفه بورنموث 1-1.وهي المباراة الرابعة تواليا التي يفشل فيها ارسنال في تحقيق الفوز معززا سجله المخيب في الآونة الأخيرة حيث حقق فوزا واحدا فقط في مبارياته الـ12 في الدوري، والـ15 الأخيرة في مختلف المسابقات. وفرض فريق «الغانرز» إيقاعه في الشوط الأول ونجح في افتتاح التسجيل بعد ركنية حولها برأسه المدافع كالوم تشامبرز، وتابعها أوباميانغ برأسه ايضا في شباك الحارس الدولي الإسباني كيبا أريسابالاغا (16)، رافعا رصيده إلى 13 هدفا في المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف المتصدر مهاجم ليستر سيتي خايمي فاردي (17). وحاول لامبارد بعد 34 دقيقة من صافرة البداية ضخ المزيد من الحيوية في تشلسي فاجرى تبديلا تكتيكيا اخرج على اثره المدافع الايطالي إيمرسون بالمييري وأدخل مواطنه لاعب الوسط جورجينيو بدلا منه، فيما انتقل المدافع فيكايو توموري للعب في الرواق الايمن، والاسباني سيزار اسبيليكويتا في الجهة اليسرى. في الشوط الثاني مالت الكفة لفريق «البلوز» الذي كاد أن يعادل النتيجة بفضل تسديدة من مهاجمه الشاب تامي أبراهام غير أن مدافع ارسنال البرازيلي دافيد لويز ارتمى امام الكرة (66)، قبل أن يتدخل الاخير مجددا لابعاد اخرى خطيرة (74). وكاد البديل جوزيف ويلوك الذي حل بدلا من أوزيل أن يقضي على آمال ضيفه ويريح اعصاب جماهيره بعد خطأ من كانتي أمام منطقة فريقه، استغله الاول بتسديدة مرت بجانب قائم كيبا (78).ووقع ارسنال في المحظور بعد خطأ فادح من حارسه الالماني بيرند لينو الذي فشل في ابعاد ركلة حرة نفذها مايسون ماونت وتابعها جورجينيو المندفع من الخلف في المرمى الخالي (83)،. فيما استعان الحكم بتقنية المساعدة بالفيديو «فار» لتأكيد الهدف. واعترف أرتيتا ان لينو شعر بالاحباط بعد الخطأ الذي ارتكبه، لكنه رفض أن يلوم الحارس الالماني وقال «عندما يتسبب خطأ بخسارة الفريق، الامر اصعب. سيشعر بالاحباط وعلينا أن نساعده على النهوض مجددا».ولم يكد اصحاب الارض يلتقطون انفاسهم، حتى سجل الفريق الضيف الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة بدأها أبراهام ومنه إلى البرازيلي ويليان الذي أعادها الى المهاجم الانكليزي داخل المنطقة، فسيطر على الكرة وتخلص من المدافع الالماني شكودران مصطفي وسدد كرة مرت بين قدمي لينو (87)، مسجلا هدفه الثاني عشر في الدوري هذا الموسم.

