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دوليه

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مويز مدرباً لوست هام


أعلن نادي وست هام الانكليزي الاحد تعاقده مع المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز بدلا من التشيلي مانويل بيليغريني المقال من منصبه السبت اثر خسارة الفريق امام ليستر سيتي 1-2 في الدوري المحلي. ووقع مويز عقدا لمدة 18 شهرا وسيخوض الفريق باشرافه اول مباراة رسمية ضد بورنموث في الاول من يناير في الدوري المحلي.وهي المرة الثانية التي يشرف فيها مويز على تدريب الفريق اللندني بعد فترة 7 اشهر خلال موسم 2017-2018 عندما انقذه من الهبوط. وقال مويز (55 عاما): «اشعر بالفخر بعودتي الى وست هام، لكن الاهم انني اتطلع لمعرفة ماذا يمكن بوسعي ان افعل من اجل هذا الفريق وتحقيق الانتصارات مع هذه المجموعة من اللاعبين». واضاف: «اعتقد بان الفريق يضم مجموعة افضل حاليا مما كانت عليه عندما توليت المهمة في الفترة الاولى. المهمة الاولى على المدى القصير هو تحقيق الانتصارات والابتعاد عن شبح الهبوط قبل النظر نحو المستقبل». ويحتل وست هام الذي خسر مبارياته الاربع الاخيرة محليا، المركز السابع عشر مع 19 نقطة ويتهدده الهبوط الى مصاف الدرجة الاولى.وسبق لمويز ان اشرف على تدريب اندية ايفرتون (2002-2013)، مان يونايتد (2013-2014) ثم ريال سوسييداد الاسباني (2014-2015) وسندرلاند (2016-2017).


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