آراء

تناقلت وسائل الاعلام قصة الطفلة التي ذهبت ضحية غضب والدتها على نتائجها الدراسية، والتي على ما يبدو انها تنتمي لاحدى الدول العربية او الخليجية، وتتلخص الواقعة في قيام الأم بحضن ابنتها فور رجوعها من المدرسة، ولكن بعد التفتيش في حقيبتها، اكتشفت الأم بأن الطفلة لديها التقرير الدراسي والذي احتوى على درجات ضعيفة، ما اثار غضب الأم فقامت بانزال ذلك الغضب على ابنتها بالضرب المبرح حتى فارقت الحياة، فخسرت نفسها وابنتها. ويبقى السؤال الأهم هل التقارير التعليمية في البلدان العربية توضع بشكل صحيح، وحتى في حال صحتها هل تراجع المستوى الدراسي دليل على غباء او فشل الطالب او الطالبة؟ وحتى في حالة الاهمال هل يملك الوالدان الحق في انتهاك كرامة هؤلاء الأطفال بالضرب المبرح؟ وماذا عن البيئة المحيطة التي تتمثل بالأسرة والمجتمع والاعلام وجمعيات النفع العام المعنية بالأطفال والتعليم والنساء؟ هل تمكنت جميعها من رفع الوعي المجتمعي الخاص بالتربية الصحيحة وكذلك بالتحصيل الاعلامي الجيد؟

بلا شك ان التعامل مع الأبناء سواء كانوا في سن الطفولة وصولا الى المراهقة والبلوغ بل وحتى ما بعد الزواج تعد احد اكثر القضايا التي تشغل العالم وليس المنطقة العربية فحسب، فالحياة اصبحت اكثر تعقيدا من السابق، ولهذا نجد الأسر في السابق لديها العديد من الأبناء الا ان بساطة الحياة وقلة متطلباتها لم تحمل اولياء الأمور مسؤوليات كبيرة او جسيمة، وذلك عكس ما يحدث في الوقت الراهن، فعلى الرغم من قلة عدد الأبناء الا ان مسؤولية التربية اضحت اعقد بكثير مما سبق، ولذلك اصبحت المسؤولية مشتركة في المجتمع، ولابد من ان يسعى المجتمع بجميع ادواته والفاعلين به للمساهمة في توفير تلك البيئة الحاضنة لرفع الوعي حول خطورة الآثار النفسية والقانونية المترتبة على الاساءة للطفل، والتي وصلت عقوبتها وفق الكثير من القوانين بما فيها قوانين حقوق الطفل في الكويت الى السجن. والأهم من تلك العقوبات، ان حسن معاملة الأطفال اضحت احدى المؤشرات الدالة على رقي المجتمع وتقدمه وتطوره.

اما القضية الأهم، فهي المستوى الدراسي للاطفال والأبناء، فهي ايضا قضية اضحت من اللازم ان تطرح مجتمعيا والمطالبة بتغيير نمط ذلك التقييم وجعل البيئة المدرسية حاضنة للاطفال، فجميعهم يملكون مواهب وملكات لابد ان يكون المعلم لديه القدرات للتعرف عليها وتشجيعها وابرازها، بدلا من كتابة تقارير بالية تخلق حالة من الاحباط لدى اولياء الأمور والتي يتهور بفعلها البعض فيصبونها على اطفالهم وابنائهم ليتسبب ذلك التقرير المدرسي بجريمة وكارثة انسانية.

