آراء

يعتبر المجلس البلدي من اقدم المجالس التي تضمن مشاركة الشعب للسلطة وكان اول مجلس بلدي في عام 1930م وهو المجلس الذي وضع النواة الاولى للعمل الديموقراطي المنظم عبر انتخابات شارك فيها اهل الكويت آنذاك كان له دور كبير في تطور وتقدم البلاد حتى وصول الدولة الثالثة بالتاريخ الكويتي في عام 1961م، ودخول البلاد عهد الاستقلال حيث كان للمجلس البلدي دور كبير ورائع في بناء الكويت الجديدة التي ستواكب التطور والرقي العالمي وجعل الكويت بلدا عصريا متطورا ما جعلها محط انظار المنطقة والعالم كافة لكونه كان مجلسا تنفيذيا وهو سيد قراره لا يخضع الا لمجلس الوزراء بحيث يرفع قرار المجلس البلدي له وبحال عدم الموافقة يرجع للمجلس نفسه ولكن القانون (5) لعام 2005م والتحديد بالمادة (14) حد من صلاحيات المجلس البلدي بحيث اصبح تابعا لوزير البلدية وقراراته ترفع للوزير وفي حال الخلاف بين المجلس والوزير يكون الفصل لمجلس الوزراء، وكان هذا القانون في ذلك اليوم مرفوضا لكونه يقلل من دور المجلس البلدي ويجعل قراراته بيد الوزير المختص.

ولكن اليوم انا كمواطن كويتي بسيط من فئة الغالبية الصامتة اقول الحمدلله ان المجلس البلدي بات من صلاحيات الوزير المختص لأننا اصبحنا نرى بعض اعضاء المجلس المذكور لديهم افكار واجندات غريبة بحيث تعمل على الحد من الحريات الشخصية للمواطنين وتخالف المادة (30) من الدستور الكويتي التي تنص على الآتي (الحرية الشخصية مكفولة) وهذا افضل رد على اعضاء قد تقدموا بمقترح في تاريخ 16/4/2019م لرئيس المجلس البلدي بمنع الشيشة تحت عذر انها الدواعي الصحية وسلامة المرتادين والعاملين فيها وأن تقوم البلدية بتنبيه اصحاب المقاهي للتعديل قبل سريان القرار في بداية العام الجديد 2020م، وبالفعل تم عرضة على المجلس وتم التصويت على المقترح في جلسة يوم الاثنين 9/12/2019م بواقع 9 اصوات مع منع الشيشة بالمقاهي ورفض 2 للمقترح وغياب 5 اعضاء وبهذا يكون المقترح تم تمريره وسيرفع للوزير المختص. وهنا الأسئلة كثيرة للسادة الاعضاء الكرام الـ9 الموافقين على مقترح منع الشيشة بالمقاهي: هل فعلا صحة المرتادين والعاملين هي هدفكم؟ ام هو مقترح من اجل اجندة للحد من حريات المواطنين؟ ام هو مقترح لمخاطبة الشارع الانتخابي الخاص فيكم؟ وانكم تحاربون المنكر معتبرين الشيشة من المنكرات؟ او هو مقترح لفرض رأي معين ومحدد على المجتمع الكويتي؟ ام هو من اجل طموح انتخابي اكبر قادم؟ وان منعت الشيشة من المقاهي ماذا تقدم هذه المقاهي؟ ولماذا يرتادها الناس؟ وهل يحق لكم كأعضاء بالمجلس البلدي التدخل بترخيص منح لمواطن لمزاولة نشاط معين؟ وهل مقدم المقترح والموافقون عليه لا يعلمون اولا يرون ان الكويت باتت خاليه من اي مكان ترفيهي ولم يظل للناس سوى المقاهي؟ وللعلم يا سادة اعضاء المجلس البلدي الـ9 القهوة بالكويت كانت تقدم (القدو) منذ قديم الازل ومنذ ان عرف اهل الكويت القهوة مكان عام يجتمعون فيه واذا ما تعرفون هذه المعلومة ان القدو والشيشة من تراث القهوة الكويتية يرجى ان تشاهدوا المسلسل الكويتي القديم (الأقدار) ولكن فلم صحة المرتادين والعاملين هذي واسعة، وهل المجلس البلدي الموقر انهى كل اعماله الرئيسية حتى يلتفت للشيشة؟ وهل باتت الكويت اجمل وارقى بلاد المعمورة ام هومقترح ظاهره شيء وواقع باطنه شيء آخر؟ بذمتكم المواطنين مصوتين لكم عشان توافقون او تمنعون الشيشة؟ وهل بات جل همكم الشيشة؟ وارجع واقول الحمد لله ان قراركم وتصويتكم سوف يرجع للوزير المختص لأن حريات المواطن لسيت حكرا بيدكم يا سادة يا محترمين.

وللعلم انا لست من عشاق الشيشة ولست من ملاك المقاهي ولا من مرتاديها ولكني من عشاق الدستور الكويتي الذي كفل للمواطن الحرية الشخصية في المادة (30) ولذا اقول انت عضو مجلس بلدي لتنظيم البلاد ولست عضوا لقمع حريات المواطنين وأنت عضو بمجلس شبه استشاري ولست نائبا بمجلس الامة حتى يحق لك ان تشرع وتراقب وتنفذ اجندات خاصة، والحين اقول انتبهوا على الامور الخاصة بالمجلس البلدي افضل من الركض وتضييع وقت المجلس البلدي بالشيشة وغير الشيشة وشوفوا الدول المجاورة الشقيقة والصديقة التي بدأت في التحرر والانفتاح لكون العالم لم يقف عندنا بل نحن الذين سنركض للحاق فيه، وكل انسان هو مسؤول عن صحته فلا تعينوا انفسكم ولاة على العباد لان المواطنين واليهم هوأميرهم ووالدهم وقائدهم سيدي صاحب السمو امير البلاد اطال الله في عمره بعد الله سبحانه وتعالى، واتمنى عليكم كأعضاء مجلس بلدي انتبهوا للاهم افضل من انشغالكم بما هو غير مهم ولا تحاولوا العيش بدشداشة نائب مجلس الأمة لأن مهام مجلس الأمة الموقر تختلف عن مهام المجلس البلدي الموقر لذا اقول ولعه للشيشة يا بلدي، والحين اقول هذي الكويت صلي على النبي وما ظل لي كمواطن كويتي بسيط سوى الدعاء لرب البيت ان يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل شر ويبعد عنهم حقد الحاقدين وحسد الحاسدين، ولا يصح إلا الصحيح.

? كل عام والكويت وأميرها وشعبها بألف خير ونعمة والله يجعل عام 2020م عام خير وبركة وتقدم ورخاء وعز للكويت وأهلها وسنة سعيدة عليكم.

