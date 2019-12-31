آراء

تتعدد الهوايات لدى أفراد كل مجتمع فهناك من لديه هواية الرياضة وآخر يحب هواية الفن وغيره الكثير من الهوايات الاخرى من تربية الحلال والحيوانات الأليفة مثل القطط لكن انتشرت في مجتمعنا هواية غريبة علينا وعلى تقاليدنا بل وتحولت هذه الهواية الى ظاهرة وهي ظاهرة تربية الكلاب في البيوت وبالتالي انتشرت ظاهرة اصطحاب الكلاب إلى الاماكن العامة الامر الذي يثير الفزع والرعب والهلع في قلوب الناس ومرتادي الأسواق والمجمعات.

إن المجتمع الكويتي ليس معتادا على هذه العادة الغريبة كما ان اصطحاب الكلاب الى المجمعات من شأنه أن يسبب الهلع بين الاطفال والنساء لان بعض الكلاب التي يتم اصطحابها تكون في بعض الاحيان كلابا شرسة وفي بعض الحالات لا يمكن السيطرة عليها كما ان بعض هذه الكلاب تكون مسعورة ووجدت أساسا من اجل حراسة المنازل والمزارع والحلال او توضع في اقفاص مخصصة لها وليس للتنزه واستعراض القوة والعضلات في الاسواق.

إن ظاهرة شراء الشباب للكلاب من اجل الخروج بها في الشوارع بقصد التباهي ظاهرة دخيلة علينا ويجب الالتفات اليها من قبل المسؤولين بان يكون هناك قانون رادع لمنع انتشار تلك الظاهرة وضبط المخالفين لها لانها ظاهرة تهدد أمن الناس وتبث فيهم الخوف نظرا لتكرار حدوثها في الاماكن العامة كما أن خطورة تلك الظاهرة تكمن في امكانية انفلات الكلب من يد صاحبه وبالتالي ماذا يفعل الناس في ذلك الوقت فمن شأن ذلك ان يحدث اصابات عديدة سامة بمرتادي الاسواق.

إن الكلاب حيوانات نجسة وذلك وفق ديننا الحنيف الذي تربينا عليه فكيف باصحاب هذه الكلاب ان يصطحبوها في سياراتهم، وداخل منازلهم لتجلس على اثاثها فيكون المنزل نجسا بكامله.

لذا حري بلجنة «الظواهر السلبية» أن تضع على عاتقها التخلص من تلك الظاهرة الخطيرة التي بدأت تنتشر بقوة في الشارع الكويتي فمن المقزز ظهور مشاهد اصطحاب الكلاب ورؤية ابنائنا وهم يحملونها في سياراتهم ويذهبون للتنزه بها وربما أنفقوا عليها الاموال الطائلة لكي يطعموها ويعالجوها ويعتنوا بها.

إن تلك الظاهرة تعتبر تقليدا اعمى للغرب كما أنها تمدن منتكس أراد بها بعض المغفلين الظهور بمظهر التحضر والتقدم وما علموا انه تأخر وتخلف. فالاثار السلبية التي تعود علينا من تربية الكلاب كثيرة ومنها إيذاء المارة باضرار كثيرة لذا فلنضع على عاتقنا جميعا محاربة تلك الظاهرة قبل أن تستفحل في المجتمع.

