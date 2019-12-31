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أطلقت شركة «بوزه» «Büse» سترة مزودة بوسادة هوائية لحماية قائدي الدراجات النارية في حالة وقوع حادث.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سترتها الجديدة مصممة بحيث يتم ارتداؤها فوق بقية ملابس الدراجة النارية، كما يتم تحرير وسادتها الهوائية عن طريق ما يعرف «بحبل السحب» والمرتبط بالدراجة. وتنتفخ السترة في غضون 0.1 من الثانية لتحيط بقائد الدراجة وتحميه باحتفاظها بالضغط الكامل لمدة من 5 إلى 10 ثوان كاملة. ويتم تنشيط نظام الوسادة الهوائية من قوة شد تصل إلى 30 كغم، وهذا لمنع انطلاق الوسادة الهوائية بطريق الخطأ عند النزول من الدراجة النارية.

وتتكون المادة العلوية للسترة من نسيج البولي أميد المقاوم للتآكل، أما البطانة فهي مصنوعة من البوليستر.

وتتوافر السترة المزودة بوسادة هوائية باللونين الأسود والأصفر النيون وبسعر يبدأ من 550 يورو تقريبا.

