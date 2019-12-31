loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

استقالة مدرب أسوان


أعلن مجدي عبدالعاطي المدير الفني لأسوان استقالته من مهمته وذلك بعد التعادل بهدف لمثله أمام طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.
وقال عبدالعاطي إنه سيتقدم باستقالته لمجلس إدارة النادي بعد خوض 10 مباريات مع الفريق.
 وتابع «أرغب في رفع الحرج عن إدارة نادي أسوان فقد قدمت كل ما أستطيع القيام به من أجل تحقيق نتائج جيدة لكن دائما كانت النتائج سلبية.»
وأضاف: «أتمنى التوفيق لنادي أسوان في الفترة المقبلة والبقاء في الدوري الممتاز.»
واستقر أسوان في المركز الـ17 (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة