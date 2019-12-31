دوليه

أعلن مجدي عبدالعاطي المدير الفني لأسوان استقالته من مهمته وذلك بعد التعادل بهدف لمثله أمام طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.

وقال عبدالعاطي إنه سيتقدم باستقالته لمجلس إدارة النادي بعد خوض 10 مباريات مع الفريق.

وتابع «أرغب في رفع الحرج عن إدارة نادي أسوان فقد قدمت كل ما أستطيع القيام به من أجل تحقيق نتائج جيدة لكن دائما كانت النتائج سلبية.»

وأضاف: «أتمنى التوفيق لنادي أسوان في الفترة المقبلة والبقاء في الدوري الممتاز.»

واستقر أسوان في المركز الـ17 (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط.

