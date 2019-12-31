دوليه

حقق بيراميدز فوزا مهما على المصري البورسعيدي 2 -1 في اللقاء الذي جمعهما اول من امس ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وبتلك النتيجة انفرد بيراميدز بصدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بينما يأتي خلفه فريق المصري برصيد 6 نقاط.

وكانت المباراة متكافئة إلى حد بعيد وسعى كل فريق للفوز لتصدر المجموعة منفردا والاقتراب بشدة من حسم التأهل للدور التالي في البطولة القارية.

وبدأت الإثارة في الدقيقة 6 عندما سقط أوموتو في منطقة جزاء بيراميدز لكن الحكم طالب باستكمال اللعب مع اعتراضات من جانب الفريق البورسعيدي.

وأجرى مدرب المصري إيهاب جلال تغييرا اضطراريا في الدقيقة 20 بعد إصابة ايزي ايمكيا ليخرج من الملعب وينزل بدلا منه إسلام أبو سليمة.

ونجح جون أنطوي في الدقيقة 55 في إحراز الهدف الأول لبيراميدز بعد خطأ من مدافع المصري لتصل الكرة إلى إسلام عيسى ليرسل عرضية حولها أنطوي في الشباك بنجاح.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح المصري في الدقيقة 70 ونجح سعيدو سيمبوري في تنفيذ الركلة بنجاح في الشباك.

وسجل دودي الجباس الهدف الثاني لبيراميدز مع حلول الدقيقة 83 بعد تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس المرمى.

