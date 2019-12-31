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أكد نائب مدير الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة التنافسية د.صقر الملا أن الهيئة اعتمدت نظام الاحتراف الكلي للاعبين وسيتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة ضمن الرؤية العامة لتطوير منظومة الرياضة بالإضافة إلى وضع برامج وخطط من أجل تطوير مجالات الحكام والمدربين والكوادر الادارية لمواكبة التطور الرياضي القاري والدولي.

وعرض الملا رؤية الهيئة لتطوير منظومة الرياضة في كافة الألعاب خلال المؤتمر الصحافي الذي اقيم صباح أمس في مقر الهيئة بحضور فريقه الشبابي المكون من محمد بورسلي، د.خالد الشرجي، علي المسلم، عبدالعزيز الكوت والمحامي صالح القحطاني، مؤكداً انه تعمد الاعتماد على فريق شبابي يملك رؤية واقعية ستسهم بصورة كبيرة في تطوير الرياضة من جميع الجوانب اذا لاقت التعاون المطلوب من مختلف الاتحادات والهيئات الرياضية المحلية وذلك تطبيقاً لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بضرورة الاعتماد على الشباب.

وقال الملا انه تم وضع تصورين لاعتماد الاحتراف الكلي للاعبين، الأول يكون من خلال اعتماد تفرغات للاعبين من عملهم الحالي مع انشاء نظام البصمة للحضور والانصراف في الأندية يكون مرتبطا بنظام الهيئة من أجل صرف رواتب اللاعبين بصورة منتظمة دون تأخير. والثاني وهو الاقرب يقوم على إنشاء النادي شركة يسجل فيها اللاعب كموظف بالإضافة إلى تلقيه دعم العمالة إلى جانب تطبيق نظام البصمة من أجل عدم تأخير صرف الرواتب كما هو حاصل في الوقت الحالي، وقال إن تأخير رواتب الاحتراف الجزئي سببه الرئيس عدم وصول كشوفات الصرف من قبل الاندية وهو سبب تراه الهيئة غير منطقي ما يدفعها إلى تعديل هذا الوضع من خلال إنشاء نظام الحضور والانصراف عبر البصمة يكون مرتبطا مباشرة بانظمة الهيئة حتى لا يتم تأخير صرف رواتب اللاعبين.

وقال الملا ان الهيئة وضعت أيضاً نظام للتأمين الصحي للاعبين مترافقا مع نظام الاحتراف الكلي يبدأ من الأندية من خلال استقطاع مبلغ من مدخولات الاستثمار في الأندية يذهب إلى حساب التأمين الصحي مع توفير دعم إضافي من الهيئة، مؤكداً انه لا يمكن تطوير مستوى اللاعبين من دون وجود تأمين صحي يضمن علاجهم على اعلى مستوى.

وأشار الملا إلى وضع برنامج متكامل لاعداد البطل الأولمبي من مرحلتين تكون فيه اللجنة الأولمبية الذراع الاساسي لتطبيق هذا البرنامج، المرحلة الأولى من اجل التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، والثانية لأولمبياد باريس 2024، مبيناً أن المرحلة الاولى سترتكز على اعتماد عدد معين من اللاعبين من أجل اخضاعهم إلى برنامج شامل ومكثف يتضمن معسكرات خارجية ودورات تدريبية وتثقيفية باشراف كوادر محترفة بالإضافة إلى توفير اخصائيين نفسيين واخصائيين تغذية، فيما ستكون المرحلة الثانية أشمل يتم خلالها تفعيل دور المختبر الطبي الفسيولوجي الموجود في الهيئة والذي سيسهم في تحديد اللاعبين القادرين على تقديم أفضل المستويات من خلال الاختبارات والفحوصات الدقيقة التي يجريها المختبر، وقال: «يجب استغلال هذا المختبر بصورة أكبر عبر اعتماده للتصريح للاعبين بممارسة الرياضة والغاء الاختبار الطبي العادي الذي يتم اجراؤه في المستشفيات العامة نظراً لأنه غير دقيق».

وقال الملا انه من الضروري أن يتم اخضاع اللاعبين بالإضافة إلى المعسكرات الاعدادية المتعارف عليها إلى دورات خاصة في كيفية التعامل مع الضغوطات النفسية والعصبية، وقال: «اطلعني البطل الاولمبي فهيد الديحاني على مدى استفادته من بعض الدورات التثقيفية في كيفية التحكم في ضربات القلب خلال التعرض للضغوطات التنافسية التي تلقاها في اليابان والتي ساهمت بصورة كبيرة في تحقيقه الانجازات الأولمبية»، منوهاً بأن الهيئة ايضاً ستقوم بابتعاث بعض اللاعبين إلى جامعات رياضية خارجية بالتنسيق مع التعليم العالي من أجل اكتساب خبرات على اعلى المستويات.

بدوره تحدث محمد بورسلي عن التطوير الاداري قائلاً انه سيتم وضع معايير ومتطلبات للتعاقد مع الكوادر الادارية في الهيئات الرياضية بالتعاون مع اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية القارية والدولية، وقال: «سيتم تعميم هيكل تنظيمي نموذجي للهيئات الرياضية وتطبيق قواعد الحكومة الرشيدة، إلى جانب تأهيل الكوادر الادارية في علوم الادارة الرياضية ضمن برامج علمية ودورات تخصصية مع المنظمات الرياضية الدولية».

من جانبه تطرق د. خالد الشرجي إلى تطوير منظومة التدريب وقال انه لا يمكن تحقيق الانجازات دون وجود مدربين على اعلى المستويات وهو ما دفع المسؤولين عن رؤية تطوير الرياضة إلى وضع برنامج لتحقيق هذا التطور من خلال تنقيح لائحة التعاقد مع المدرب الاجنبي الموجودة أصلاً في الهيئة، فضلاً عن التركيز على المدربين الوطنيين عبر تأسيس جيل من المدربين ملم في علوم الرياضة الشاملة بالتعاون مع خبرات اجنبية متطورة بالاضافة إلى تأسيس برنامج وطني شامل لتصنيف المدربين كما هو حاصل في الدول المتطورة في الجانب الرياضي، مبيناً انه تم اقتراح سلم رواتب للتصنيفات الثلاثة (A و B وC) حيث يتقاضى التصنيف «C» من 250 إلى 500 دينار، و«B» من 500 دينار إلى 1000 دينار، و«A» من 1000 إلى 1500 دينار على أن يكون هناك معايير عالية من أجل الترقي من تصنيف إلى آخر.

وبخصوص تطوير مجال التحكيم قال محمد بورسلي أن الأمر الاساس في تطوير التحكيم هو زيادة الاجور والبدلات للحكام، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء أجانب لادارة قطاع التحكيم ناهيك عن تكثيف المعسكرات والدورات الخارجية، وقال: «إن النظام الجديد سيتم تطبيقه أولاً على الألعاب الجماعية لتقييم مدى جدواه من ثم اذا لمسنا نجاحه سيتم تطبيقه على جميع الألعاب». كما تم التطرق إلى ضرورة تطوير الطب الرياضي ليواكب التطور العالمي في هذا الجانب من خلال اسثمار مركز الطبي الرياضي في منطقة الخالدية ومنحه مسؤولية الاشراف على العيادات الطبية في جميع الأندية والاتحادات.في حين اكد علي المسلم ضرورة الاستمرار في استضافة الاحداث الرياضة وهو الامر الذي سيساهم في تطوير الاقتصاد والتسويق للدولة كوجهة سياحية فضلاً عن تطوير البنية التحتية الرياضية.

وتحدث عبدالعزيز الكوت عن رياضة المرأة مشدداً على ضرورة انشاء لجان نسائية في جميع الاتحادات الرياضية وتمكين المرأة فنياً وإدارياً وتنظيم بطولات للفرق النسائية إلى جانب زيادة الميزانية السنوية لدعم رياضة المرأة.

وفي ختام المؤتمر أكد د. صقر الملا أن الرؤية لم تنس رياضة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة حيث سيتم تنظيمها بما يضمن ممارستها بأفضل صورة، مؤكداً أن هذه الرؤية لن تكتمل إلا بتعاون الهيئات الرياضية التي تعتبر المسؤول الأول عن التنفيذ.

ووجه الملا شكره إلى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ومدير الهئية د. حمود فليطح على ايمانهما بقدرة الشباب على تطبيق هذه الرؤية الشاملة والواقعية التي تحتاج زيادة في الميزانية لا تتعدى 20 في المئة وهو ما يؤكد واقعيتها وامكانية تطبيقها دون صعوبات، مؤكداً انه سكون هناك لجان لمتابعة وتقييم تطبيق الخطط والمقترحات كما انه تم تحديد فترة زمنية مقدرة بأربع سنوات لاتمام تطبيق رؤية تطوير الرياضة.

