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أعفى مجلس اتحاد الكرة الطائرة رئيسه حسين عاشور من منصب مدير المنتخب الاول، كما ألغى جميع القرارات الصادرة عن اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد والمنعقد في التاسع من نوفمبر الماضي وذلك لانعدام قانونية الاجتماع بسبب عدم اكتمال النصاب حيث حضر 3 فقط من أعضاء المكتب الستة، فيما ينص القانون على ضرورة حضور النصف زائد واحد حتى يكتمل النصاب لعقد الاجتماع.

وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد الذي عقد أول من أمس برئاسة نائب الرئيس عبدالهادي المطيري وحضور كل من أمين السر فوزي المعتوق وامين السر المساعد نواف باجيه وأمين الصندوق خلف الهاجري وأمين الصندوق المساعد طلال العدواني والأعضاء طارق العريفي ونايف الرشيدي ونايف العازمي فيما تخلف رئيس الاتحاد حسين عاشور لوجوده خارج البلاد.

ويأتي إعفاء رئيس الاتحاد من منصبه كمدير للمنتخب الأول رغم عدم حضوره الاجتماع تكريساً للخلاف الحاصل في الاتحاد بين الرئيس من جهة وبقية الاعضاء من جهة أخرى ما ينذر بدخول الاتحاد في موجة جديدة من الخلافات والمشاكل. واعاد رئيس لجنة التدريب فوزي المعتوق تشكيل الجهازين الفني والاداري للمنتخب فيما تم إلغاء الاتفاق مع احد المدربين الكروات الذي كان عاشور متفقاً معه بصورة مبدئية لتولي تدريب «أزرق الطائرة».

كما قرر مجلس الادارة الإبقاء على التشكيل السابق للجنة استغلال الاراضي والمنشآت الرياضية وذلك وفقا لقانون الهيئة العامة للرياضة بحيث يترأس اللجنة طلال العدواني وطارق العريفي وعضوية نايف الرشيدي.

