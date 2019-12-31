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لحق النصر بالكويت وخيطان إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ولي العهد بعد تغلبه الصليبخات 2 - 0 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد ناصر العصيمي ضمن الدور ربع النهائي. وجاء هدف «العنابي» الأول عبر لاعبه طلال العجمي من كرة رأسية جميلة في الدقيقة 27، فيما عزز البرازيلي أندرسون تقدم فريقه النصر بالهدف الثاني في الدقيقة 90. وكان الكويت وخيطان بلغا المربع الذهبي بعد فوز الأول على اليرموك 2-0، والثاني على الفحيحيل بالنتيجة ذاتها، ليتواجها في الدور نصف النهائي بعد غد الخميس.

وواجه الكويت صعوبة كبيرة في تجاوز اليرموك الذي قدم مباراة دفاعية بحتة وحافظ على نظافة شباكه حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة. وكاد اليرموك أن يكرر ما قدمه امام الأبيض في الدوري الممتاز عندما اجبره على التعادل 1-1 في مباراة استقال بعدها المدرب السوري حسام السيد.

وبعد أن تفنن مهاجمو الكويت في إضاعة الفرص نجح فهد العنزي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الأخيرة من المباراة مستغلاً عرضية فيصل زايد، وحولها برأسه من فوق حارس اليرموك فيصل المكيمي. واندفع اليرموك إلى الهجوم بحثاً عن تعديل النتيجة، لكن الكويت هو من نجح في تعزيز تقدمه عن طريق يعقوب الطراروة الذي تابع تمريرة فيصل زايد وأكملها في الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

