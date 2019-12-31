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أكد مدرب الكويت وليد نصار أنه لجأ إلى اللعب المباشر الذي أثمر عن فوز مستحق للأبيض على اليرموك بنتيجة 2-0 أول من أمس في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ولي العهد. وأعرب نصار الذي خاض مباراته الأولى مع الفريق بعد تعيينه مدرباً للفريق خلفاً للكرواتي بوجيدار سكيتش، عن سعادته بالفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي، متمنياً أن يواصل الأبيض انتصاراته ويتوج باللقب. وأشاد نصار في تصريحات صحافية باللاعبين الذي وصفهم بـ «الأبطال»، مؤكداً أن الفضل يعود لهم في المقام الأول بتحقيق هذا الفوز المعنوي وذلك من خلال التزامهم بتوجيهات الجهاز الفني». وتمنى أن يكون الفوز «بوابة العودة للانتصارارت» بعد سلسلة من التعثرات في المباريات السابقة، مشيراً إلى أن التعثر وارد لأي فريق لكن الأهم هو العودة للانتصارات من جديد.

