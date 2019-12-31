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أبدى مدير الكرة في نادي اليرموك عبدالعزيز الفيلكاوي رضاه عن المستوى الذي ظهر به الفريق رغم الخسارة أمام الكويت 0-2 أول من أمس في الدور ربع النهائي لكأس ولي العهد. وقال الفيلكاوي في تصريح صحافي إن مدرب الفريق هاني الصقر وضع خطة دفاعية لمواجهة الكويت مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، مؤكداً أن هذه هي الطريقة المثلى لمواجهة حامل اللقب. وأوضح: «كل فريق يلعب حسب إمكاناته، ومواجهة فريق بطل مثل الكويت الذي نال أيام راحة أكثر من فريقنا تتطلب أن نتبع أسلوبا دفاعيا»، مشيراً إلى أن الأمور كانت تسير على ما يرام حتى الدقائق الأخيرة التي شهدت تسجيل هدفي الكويت. ولفت إلى الإرهاق أثر على أداء اللاعبين وأفقدهم التركيز في الدقائق الأخيرة من المباراة، مضيفاً أن اللاعبين حصلوا على راحة لمدة يومين على أن يعاودوا التدريبات غداً استعداداً لمباريات الدوري الممتاز.

