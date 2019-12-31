محلية

تصدر القادسية ترتيب دوري كرة السلة بعد تغلبه على القرين 115-64 اول من امس ضمن الجولة قبل الاخيرة من الدور التمهيدي للبطولة، والتي شهدت ايضاً حسم العربي تأهله الى الدور الثاني بفوزه على التضامن 72-48، فيما استمر برقان في المحافظة على آماله حتى الجولة الاخيرة بتغلبه على النصر 70-56، كما فاز الشباب على الساحل 81-71.

ورفع القادسية رصيده الى 22 نقطة في صدارة الترتيب دون اي هزيمة، يأتي بعده الكويت وكاظمة بـ 21 نقطة، والعربي وبرقان 19 نقطة، والجهراء والشباب 18 نقطة، واليرموك والقرين 17 نقطة، والصليبخات 15 نقطة، والتضامن والنصر 13 نقطة، واخيراً الساحل 12 نقطة.

وينص نظام البطولة على تأهل الستة الاوائل الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من قسمين على ان تتأهل الفرق الاربعة الاولى الى المربع الذهبي حيث يلعب الاول مع الرابع والثاني مع الثالث في نصف النهائي بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مباريات يتأهل الى النهائي الفائز في مباراتين.

وضمنت أندية القادسية والكويت وكاظمة والعربي تأهلها، فيما بات تأهل الجهراء شبه مؤكد حيث سيواجه كاظمة في الجولة الأخيرة وحتى في حالة خسارته وهو امر وارد جدا فانه سيصل إلى 19 نقطة وهو الرصيد ذاته لبرقان الا ان الجهراء يملك فارقا كبيرا في التسجيل عن منافسه، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على اليرموك حيث يحتاج الأخير إلى الفوز على النصر في الجولة الأخيرة الجمعة لضمان تأهله بفارق التسجيل عن برقان الذي يتأهل في حالة خسارة اليرموك فقط وهو شيء مستبعد نظرا لفارق المستوى الذي يصب لصالح فريق المدرب الوطني طلال بلال على خصمه النصر.وتشهد الجولة الأخيرة الجمعة ايضاً لقاء قمة البطولة والذي يجمع القادسية مع الكويت.

