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انضم مهاجم الكويت يوسف ناصر إلى قائمة المصابين التي تضم محترفه العاجي جمعة سعيد الذي أصيب في مواجهة السوبر أمام القادسية، ومدافعه سامي الصانع الذي تعرض للأصابة خلال مباراة السالمية في الدوري، بالإضافة إلى طلال الفاضل الغائب منذ فترة. وتعرض يوسف للإصابة في الكاحل خلال مباراة الأبيض أمام اليرموك أول من أمس، وخضع للعلاج كما اجرى أشعة مقطعية أمس لتحديد فترة غيابه. وقال المنسق الإعلامي للفريق عمر الزامل إن مسابقة كأس ولي العهد تشهد منافسة قوية منذ بدايتها، وستزداد صعوبة بغض النظر عن أسماء الفرق التي تأهلت. وأضاف الزامل: «الفوز على اليرموك كان له طعم خاص لأنه جاء بعد نتائج سلبية، والفريق في أمس الحاجة إليه، ولا شك أنه أسعدنا ومنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة». وأشار إلى أن «شخصية الكويت» ظهرت منذ بداية المباراة من خلال الأداء القوى والالتزام والفرص الكثيرة التي أعطت مؤشراً بأن الفوز قادم، لافتاً إلى أن اللاعبين مصممون على الفوز باللقب الذي توج به الكويت في الموسم الماضي.