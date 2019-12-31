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يشهد مضمار المغفور له الشيخ أحمد الجابر في 02:30 عصر اليوم منافسات الاجتماع التاسع لسباقات الخيل بنادي فروسية الفروانية الذي قيد فيه 68 جوادا وفرسا من مختلف الكلاسات والمجموعات اهمها الشوط الخامس للمجموعة 2 على مسافة 1850 متر وقيد فيه 12 جوادا وفرسا من اقوى الجياد تتنافس على الكأس المقدمة من الهيئة العامة للرياضة.

كما تتنافس جياد المجموعة 3 على مسافة 1400متر من اجل الفوز بالكأس الثانية المقدمة من الهيئة ايضا وقيد في الشوط 11 جوادا وفرسا.وخصص الشوط الاول للكلاس 4 على مسافة 1200 متر وقيد فيه 17 جوادا وفرسا والشوط الثاني خصص للكلاس 4 على مسافة 1600 متر وقيد فيه 16 جوادا وفرسا والشوط الثالث للكلاس 3 على مسافة 1850متر وقيد فيه 12 جوادا وفرسا.

