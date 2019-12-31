loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

كأسا الهيئة في «فروسية الفروانية» اليوم


يشهد مضمار المغفور له الشيخ أحمد الجابر في 02:30 عصر اليوم منافسات الاجتماع التاسع لسباقات الخيل بنادي فروسية الفروانية الذي قيد فيه 68 جوادا وفرسا من مختلف الكلاسات والمجموعات اهمها الشوط الخامس للمجموعة 2 على مسافة 1850 متر وقيد فيه 12 جوادا وفرسا من اقوى الجياد تتنافس على الكأس المقدمة من الهيئة العامة للرياضة.
كما تتنافس جياد المجموعة 3 على مسافة 1400متر من اجل الفوز بالكأس الثانية المقدمة من الهيئة ايضا وقيد في الشوط 11 جوادا وفرسا.وخصص الشوط الاول للكلاس 4 على مسافة 1200 متر وقيد فيه 17 جوادا وفرسا والشوط الثاني خصص للكلاس 4 على مسافة 1600 متر وقيد فيه 16 جوادا وفرسا والشوط الثالث للكلاس 3 على مسافة 1850متر وقيد فيه 12 جوادا وفرسا.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة