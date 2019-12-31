محلية

اليوم هو نهاية عام 2019 وغدا يوم جديد لـ 2020 حيث يتحير الرياضيون بما تخبئه لهم 365 يوماً من السنة الجديدة في المجال الرياضي الكويتي؟ شخصيا لست متفائلا كثيرا بشأن الوضع الرياضي وأعتقد أننا سنواجه أزمات داخلية كثيرة وخارجية قد تعيد الازمة الرياضية الأخيرة لمرة اخرى إذا حدث ما هو متوقع من.......؟ (لا احبذ ذكره) الا ان توقعاتي ستكون في الاتي:

? حيث اننا سنعيد العبث واللعب في وضع هيئتي الشباب والرياضة في دمجهما لاحقا فإن الخلاف سيكون على من يرأس من؟ والسبب هو ضعف رؤية الحكومة للهيئتين.

? أتوقع ان يحدث تغير في اتحاد القدم... لا أعلم متى ولكن ستتأزم الأمور بشكل سافر. وقد نلغي الفار؟؟؟؟؟

? سيمر النادي العربي بأزمات إدارية وقانونية من شأنها ان ترفع الشكاوى إلى محكمة الكاس.

? ما يحدث في الجمعيات العمومية المكوكية بالنادي العربي «رسوم متحركة» أو مأساة والسبب طبعا من صاغ واعتمد النظام الأساسي النموذجي للأندية الرياضية... يا ترى من سيدير الجمعية القادمة اللي جالس فوق او اللي جالس تحت (طبعا النظام الأساسي لم يتطرق لهذا الموضوع).... والقادم اسوأ!

? من سيكون بطل كأس ولي العهد... مشروع أزمة رياضية.

? بسبب الازمة السياسية الداخلية التي نمر بها هذه الأيام فمن المتوقع ان تكون هيئتا الشباب والرياضة من ضمنها وسيكون من ضمن المقايضات السياسية القادمة.

هناك أيضا بوادر أزمات رياضية داخلية في بعض الأندية والاتحادات الرياضية بسبب مصالح شخصية بدأت تظهر في الآونة الأخيرة.

أعتقد ستصدم اللجنة الأولمبية الكويتية بهيئة الرياضة فيمن يدير من؟

لن أزيد في توقعاتي التشاؤمية أكثر من ذلك ولكن لكي أكون صريحا فيما اشاهده واسمعه عن الوضع الرياضي الحالي فلم اسمع أي نقطة تفاؤل من بعض الأصدقاء أصحاب الخبرة الرياضية وانهم يترحمون على أيام زمان بما فيها 2019 ويتأملون الخير والنجاح لقياداتنا الرياضية في ان تتوفق في ادارتها للرياضة والشباب (حلم).... وكل عام وأنتم بخير .... والله من وراء القصد.

