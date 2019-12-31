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اسفرت نتائج اليوم الاول لبطولة الكويت الوطنية للفيغر للفتيات للموسم 2019- 2020 التي ينظمها نادي الالعاب الشتوية في صالة التزلج وخصصت لمنافسات الاستعراض التقني، عن فوز اللاعبة سارة اللهو بالمركز الاول في مسابقة فئة الصغار (تحت 12 سنة) بعد ان جمعت 5 .205 نقاط كما فازت اللاعبة لولوة الضرمان بمسابقة فئة الكبار (فوق 15 سنة) بعد ان حصدت 6 .218 نقطة. وصرح رئيس نادي الالعاب الشتوية فهيد العجمي ان البطولة شهدت تقديم اللاعبات المشاركات في البطولة مستوى فني متميز في فئتي البطولة.واوضح العجمي في تصريح للصحافيين عقب نهاية منافسات اليوم الاول ان البطولة تعد فرصة لصقل وتطوير مواهب لاعبات النادي في اللعبة التي تعتمد على الاستعراض على الجليد مشيدا بأداء اللاعبات لفقراتهن التي ظهرت بصورة ملفتة.وأشار الى ان النادي نظم هذه البطولة لاعداد وتجهيز لاعبات المنتخب اللاتي سيشاركن في البطولة الآسيوية المقبلة المقرر اقامتها في اندونيسيا مارس المقبل مؤكدا حرص النادي على دعم لاعبيه في كل ألعابه الشتوية الخمسة التي يشرف عليها. يذكر ان النادي يشرف ايضا على ألعاب «الهوكي على الجليد» و«السرعة على الجليد» و«التزحلق على الجليد» و«الكيرلنغ» اضافة الى «الفيغر».