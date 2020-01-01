وطن النهار

شهد عام 2019 العديد من الأحداث الخاصة بسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أبرزها مشاركة سموه في عدد من القمم الخليجية والعربية والاقليمية التي عقدت خلال العام إلى جانب اصداره مرسوما أميريا بتشكيل حكومة كويتية جديدة.

وفيما يلي تقرير يبرز أهم تلك الأحداث الخاصة بسموه رعاه الله خلال عام 2019:

? 15 يناير: سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد يشمل برعايته وحضوره حفل افتتاح مؤتمر الكويت الدولي لمكافحة الفساد (النزاهة من أجل التنمية) على مسرح قصر بيان.

? 21 يناير: سمو أمير البلاد يستقبل فخامة جولي باييت حاكم عام كندا والوفد المرافق له في قصر بيان بمناسبة زيارته للبلاد.

? 29 يناير: سمو أمير البلاد يشهد مراسم الاحتفال برفع العلم في قصر بيان.

? 4 فبراير: سمو أمير البلاد يستقبل أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

? 13 فبراير: سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره حفل تخريج الدفعة (22) للطلبة الضباط الجامعيين بكلية علي الصباح العسكرية.

? 18 فبراير: سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره حفل تخريج الدفعة (45) من الطلبة الضباط بكلية الشرطة على ميدان أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية.

? 24 فبراير: سمو أمير البلاد يصل الى مدينة شرم الشيخ المصرية مترئسا وفد الكويت المشارك في القمة العربية الأوروبية الأولى.

? 24 فبراير: سمو أمير البلاد يلقي كلمة أمام القمة العربية - الأوروبية الأولى التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية أكد فيها على الدور المتميز الذي تقوم به المجموعة الأوروبية في التصدي للعديد من القضايا لاسيما مواجهة الإرهاب.

? 4 مارس: سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره حفل توزيع شهادات الاجازة الجامعية والدراسات العليا على أوائل خريجي جامعة الكويت من الدفعة الـ 48 للعام الجامعي (2017-2018).

? 13 مارس: سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره الحفل الختامي للمشروع الوطني للشباب (الكويت تفخر) بقاعة التحرير في قصر بيان.

? 25 مارس: سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره حفل تكريم متفوقي خريجي كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام الدراسي (2017-2018) على مسرح ديوان عام الهيئة الجديد بمنطقة الشويخ.

? 27 مارس: سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره الاوبريت الوطني (الكويت فعلا غير) على مسرح قصر بيان.

? 30 مارس: سمو أمير البلاد يتوجه الى تونس مترئسا وفد الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية الدورة العادية ال30 على مستوى القمة العربية. 3 ابريل: سمو أمير البلاد يأمر بإرسال معونات إغاثية عاجلة للمتضررين من السيول في جمهورية إيران الإسلامية.

? 12 ابريل: البنك الدولي يكرم سمو أمير البلاد لدوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي.

? 16 ابريل: سمو أمير البلاد يأمر بتشكيل لجنة وزارية عليا لتسريع تصميم وإنشاء وإنجاز المدينة الترفيهية.

? 17 ابريل: سمو الأمير يشمل برعايته وحضوره حفل ختام جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم بدورتها العاشرة.

? 23 ابريل: سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره المباراة النهائية على كأس سموه بين فريقي (الكويت والقادسية).

? 24 ابريل: سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره حفل تكريم المعلمين والمدارس المتميزة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

? 29 ابريل: سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره حفل افتتاح متحف قصر السلام.

? 1 مايو: سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره حفل افتتاح جسر الشيخ جابر.

? 27 مايو: سمو الأمير يلقي كلمة بمناسبة العشر الاواخر من شهر رمضان يؤكد فيها ضرورة الحيطة والحذر وحسن الاستعداد لمواجهة الواقع المرير للمنطقة وأبعاده وتداعياته الخطيرة والتطورات الحاصلة فيها حماية لسلامة وأمن وطننا العزيز.

? 31 مايو: سمو الأمير يلقي كلمة في القمة الخليجية الطارئة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية ناشد فيها سموه دول الخليج بضرورة وضع حد للخلاف الذي صدع وحدة موقفها ودعا إلى تغليب الحكمة والحوار إزاء التصعيد في المنطقة.

? 31 مايو: سمو الأمير يلقي كلمة أمام القمة الاستثنائية العربية التي أقيمت في مكة المكرمة دعا فيها الى تغليب الحكمة والاحتكام الى الحوار بدلا من الصدام والمواجهة إزاء التصعيد الذي تشهده المنطقة.

? 19 يونيو: سمو أمير البلاد يصل إلى بغداد في زيارة رسمية للجمهورية العراقية.

? 16 أكتوبر: سمو الأمير يصل إلى البلاد قادما من الولايات المتحدة الأميركية بعد رحلة علاج حيث تعرض سموه لوعكة صحية أدخل على أثرها أحد المستشفيات الأميركية في الثالث من سبتمبر الماضي.

? 29 أكتوبر: سمو أمير البلاد يفتتح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة حيث دعا في كلمته السامية إلى ترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ أسباب الفتن والفرقة وإثارة النعرات العصبية البغيضة لاسيما من خلال الاستخدام المنحرف لوسائل التواصل الاجتماعي.

? 14 نوفمبر: سمو الأمير يتفضل بقبول استقالة الحكومة الكويتية مع استمرارها في تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة بعد تقديم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح استقالتها لسموه.

? 18 نوفمبر: سمو أمير البلاد يصدر أمرا أميريا بتعيين سمو الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

18 نوفمبر: سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يرفع كتابا إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد يعتذر فيه عن عدم رئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.

? 18 نوفمبر: سمو الأمير يصدر أمرا أميريا بإعفاء كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح من تصريف العاجل من شؤون منصبيهما على أن يعهد لكل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بالإضافة إلى عمله تصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بالإضافة الى عمله تصريف العاجل من شؤون وزارة الداخلية.

? 18 نوفمبر: سمو أمير البلاد يوجه كلمة لإخوانه وأبنائه المواطنين يؤكد فيها أن الكويت دولة دستور وقانون ومؤسسات تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام مشددا سموه على أن القضاء الكويتي مشهود له بالنزاهة مما يغني عن تبادل الاتهام في ساحة الاعلام.

? 19 نوفمبر: سمو أمير البلاد يصدر أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

? 19 نوفمبر: سمو الأمير يصدر أمرا أميريا بمخاطبة رئيس الوزراء بسمو الشيخ صباح الخالد.

27 نوفمبر: سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره تكريم الفائزين بجائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية في دورتها الـ19.

? 10 ديسمبر: سمو أمير البلاد يؤكد في كلمته بافتتاح أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاربعين في الرياض أهمية الخطوات الإيجابية والبناءة التي تحققت في اطار جهود الكويت لحل الخلاف الخليجي مشيرا سموه الى أن المنطقة تتعرض لتصعيد خطير يهدد أمنها واستقرارها ما يتطلب التهدئة وتغليب الحكمة وتعزيز خيار الحوار حتى لا تدخل الى مصير مجهول.

? 17 ديسمبر: سمو أمير البلاد يصدر مرسوما أميريا بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وعضوية 14 وزيرا.

