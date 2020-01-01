وطن النهار

بالأمس أسدل الستار على العام 2019 فأصبح صفحة من صفحات التاريخ المطوية التي ستقلبها الأجيال الحالية والمقبلة في أوقات متفاوتة لترى ماذا قدمت الكويت أميراً وحكومة وشعباً لأرضها الطيبة، ولمواطنيها الشرفاء، وماذا قدمت كذلك لأمتيها العربية والإسلامية، بل وللعالم كله من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه.

العام 2019 الذي أمسى خبراً، وبات مجرد ذكرى تعلق أحداثه باذهان الناس أو لا تعلق، لم يكن استثنائياً في تاريخ الكويت، فقد واصلت خلاله عطاءها لابنائها، ولمن حولها من الشعوب الشقيقة والصديقة، سواء كان هذا العطاء دعماً مادياً سخياً لمن يحتاج إليه، أو انتصاراً للمستضعفين في ارجاء المعمورة، أو مساندة معنوية لاصحاب القضايا الانسانية في كل المواقع وفي جميع الميادين.

عطاء الكويت وانجازاتها في العام 2019 بدأ من قائد الإنسانية أمير الحكمة وابو الدبلوماسية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الذي توالت اسهاماته وشملت رعايته المنطقة الخليجية، ومن بعدها العالم العربي وصولا الى المجتمع الدولي باسره من خلال جهود سموه البارزة، ومشاركاته الفاعلة وتوجيهاته السديدة لمعالجة النزاعات هنا وهناك، واطفاء الفتن التي كادت تعصف بأكثر من دولة وتطيح بأكثر من مؤسسة أو منظمة قارية ودولية. وفي موازاة عطاء الكويت للمنطقة والعالم، كان الداخل المحلي حاضراً بقوة، فسارت عملية التنمية سيراً حسنا، وانجزت الدولة بأيدي أبنائها وبعقول مواطنيها جملة من المشاريع لم تكن لتتحقق لولا ايمانهم بان الكويت فوق الجميع، وبان مصلحتها فوق كل المصالح، وأنها تستحق منهم البذل، وتستحق منهم التقديم على كل الأولويات. ولم تكن الإنجازات الكويتية مقصورة على المؤسسات والهيئات الحكومية وحدها، بل اتسعت في العام 2019 لتشمل الجهات الخاصة والأفراد في كل المجالات.

ففي السياسة انجاز، وفي الرياضة انجاز وفي الفنون انجاز، وفي الصحة انجاز، وفي التعليم انجاز، وهكذا الأمر في جميع المجالات حتى غدا الكويتيون علامة مسجلة على الانجازات.

أما في المجال الخيري والعمل الإنساني فحدث ولا حرج، فايادي الكويت البيضاء لها في كل دولة بصمة، وفي كل قارة عمل، وفي كل مجال عطاء حتى اصبحت «الديرة» علماً على العمل الخيري وعنواناً له لا تخطئه عين ولا يغفل عنه قريب أو بعيد.

ومع تلك الانجازات لم يخل العام 2019 من احزان لفت الكويت برحيل عدد من أبنائها من الرعيل الأول، رعيل التأسيس والبناء، رعيل الاباء والأجداد الذين ستظل اسماؤهم باقية في سفر الخلود. وفي الصفحات التالية نذكر بأبرز ما حملته سنة 2019 من إنجازات.

