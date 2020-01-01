وطن النهار

حققت الكويت في عام 2019 العديد من الانجازات التنموية التي تتوافق ورؤيتها (كويت جديدة 2035) الرامية الى تحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري اقليمي ودولي.

وفيما يلي استعراض لأبرز تلك الانجازات التنموية التي تحققت على مختلف الصعد في عام 2019:

? 16 يناير: هيئة الاستثمار المباشر الكويتية تحصل على شهادة (الايزو 9001-2015) الخاصة بنظام إدارة الجودة وشهادة (الايزو 10002- 2018) الخاصة برضا العملاء والتعامل مع الشكاوى.

? 4 فبراير: شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية تحصل على شهادة مطابقة المعايير الدولية لإدارة المخاطر (آيزو 31000).

? 23 فبراير: إذاعة الكويت تحصد المركز الأول عربيا في تصنيف وعدد ساعات البرامج وذلك في الاجتماع السنوي للهيئات الاذاعية والتلفزيونية العربية في الجزائر.

? 29 أبريل: افتتاح متحف (قصر السلام) الذي يعد من أهم الصروح التاريخية والمعمارية في الكويت اذ يعود تاريخه الى بداية ستينيات القرن الماضي.

? 1 مايو: افتتاح جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح الذي يعد رابع أطول جسر بحري في العالم بطول 900ر49 كم ويربط الكويت العاصمة بمدينة الصبية (مدينة الحرير الجديدة).

? 28 مايو: الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية تعلن استكمال التشغيل التجريبي لشبكات الجيل الخامس (5G) لشركات الاتصالات المتنقلة في البلاد وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث للاتصالات في العالم.

? 17 يونيو: الكويت تفتتح مركز (سلوى صباح الأحمد الصباح) للخلايا الجذعية الذي يعد الأول في منطقة الخليج.

