وطن النهار

شهد عام 2019 رحيل شخصيات محلية بارزة في مجالات مختلفة وفيما يلي أبرز هذه الشخصيات:

? 17 يناير: وفاة الفنان حمد ناصر عن عمر يناهز الـ 76 وهو أحد رواد الحركة الفنية في البلاد .

? 3 ابريل: وفاة النائب السابق في مجلس الأمة أحمد عبد اللطيف العبد الجليل عن عمر ناهز 95 عاما .

? 21 يونيو: وفاة عضو نادي النصر والمنتخب الوطني لكرة اليد وعضو الاتحاد الكويتي لكرة اليد السابق الحلو فرهود الدرعة عن عمر ناهز 71 عاما.

? 6 يوليو: وفاة وزير الصحة الكويتي الأسبق الدكتور عبد الرحمن العوضي عن عمر ناهز 83 عاما.

? 7 سبتمبر: وفاة عضو مجلس الأمة الكويتي الأسبق مشاري العصيمي عن عمر ناهز 70 عاما وقد انتخب الراحل عضوا في مجلس الأمة عن الدورات 1992 و1996 و1999 ورئيسا لجمعية المحامين الكويتية من 1988 الى 1992.

? 14 من نوفمبر: وفاة رجل الأعمال وعضو مجلس الأمة الأسبق (الفصل التشريعي الثالث) ناصر الساير عن عمر ناهز 90 عاما.

? 28 من نوفمبر: وفاة الفنان عبد الرزاق خلف المشهور بـ (بورزيقة) عن عمر ناهز 70 عاما.

? 4 ديسمبر: وفاة عبد المحسن الفارس أحد مؤسسي نادي القادسية الرياضي ورئيس مجلس ادارته الاسبق عن عمر ناهز 84 عاما .

? 18 ديسمبر: وفاة نائب المدير العام الأسبق واحد مؤسسي وكالة الانباء الكويتية أحمد دشتي عن عمر ناهز 72 عاما.

? 26 ديسمبر وفاة وكيل وزارة الداخلية السابق عبداللطيف الثويني.

