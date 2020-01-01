وطن النهار

حققت شخصيات محلية العديد من الانجازات المتميزة في عام 2019 .. فيما يلي ابرزها:

? 8 يناير: متسلق الجبال الكويتي يوسف الرفاعي يصل إلى أعلى قمة جبل (بيكو دي اوريزابا) بالمكسيك وهي أعلى قمة بركانية في أميركا الشمالية ليصبح اول كويتي يحقق هذا الإنجاز.

? 9 يناير: فريق بحثي من قسم هندسة الكمبيوتر في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت ينال براءة اختراع من الولايات المتحدة الأميركية لاختراعه دائرة الكترونية من شأنها تقليل استهلاك الطاقة.

? 10 فبراير: الكويت تدخل موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية بأطول علم خلال احتفال نظمته منطقة مبارك الكبير التعليمية.

? 8 مارس: مجلة (ذا سالونيير) الأميركية الشهيرة تختار الشيخة ريما الصباح ضمن اكثر 100 امرأة في الولايات المتحدة دعما للجهود الخيرية.

? 12مارس: جراح العيون الكويتي الدكتور خالد السبتي يبتكر جهازا طبيا جديدا يقلص الى نصف المدة التدخل الجراحي في عمليات شبكية العين والذي تم عرضه خلال مشاركته في مؤتمر الابداع الأمريكي السنوي .

? 2 أبريل: الجمهورية الفرنسية تمنح رجل الاعمال الكويتي فيصل المطوع (وسام جوقة الشرف) برتبة فارس وذلك لمساهمته في توطيد العلاقات الكويتية الفرنسية.

? 7 أبريل: الجمهورية الفرنسية تقلد الرئيس الفخري للجمعية الثقافية النسائية لولوة القطامي وسام جوقة الشرف برتبة ضابط وذلك لتميزها في مجال عملها ورفع اسم المرأة الكويتية عاليا.

? 9 أبريل: الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة يكرم أستاذ علم اللغة الحاسوبي بجامعة الكويت الدكتور صلاح الناجم عن مشروع لتحليل وسائل التواصل الاجتماعي.

? 11 أبريل: الجراح الكويتي الدكتور وضاح الرفاعي ينال زمالة مؤسسة الجراحة الأميركية ليصبح اول طبيب من الكويت يحظى بهذا التقدير.

? 12 أبريل: المخترعان الكويتيان عبدالرحمن الجاسم وخالد الكوح يفوزان بفضية معرض جنيف العالمي للاختراعات.

? 13أبريل: الدكتورة الكويتية سندس الشريدة اول كويتية تحصل على شهادة زراعة الخلايا الجذعية من مركز التدريب المعتمد في منطقة (ليدز) بالمملكة المتحدة.

? 28 أبريل: المنظمة الدولية للهجرة تمنح رئيسة مجلس إدارة جمعية العمل الاجتماعي الكويتية الشيخة بيبي الصباح لمنحها لقب (سفيرة النوايا الحسنة) تقديرا لما تقوم به من مساهمات إنسانية واجتماعية.

? 29 مايو: مركز ابحاث المياه التابع لمعهد الكويت للابحاث العلمية يحصل على براءة اختراع امريكية عن تصميم وبناء منظومة مبتكرة لتحلية المياه وانتاج المعادن.

? 11 يونيو: عضو جمعية الصحافيين الكويتية دهيران أبا الخيل يفوز بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحافة عن قارة آسيا.

? 28 يونيو: المهندسة الكويتية جنان الشهاب تحصل على الجائزة الذهبية المزدوجة التي تمنحها (شبكة المرأة العالمية للمخترعات والمبتكرات) وهي منظمة مستقلة غير ربحية مقرها بريطانيا - لاختراعها (الخلايا الكهرومغناطيسية لبث الكهرباء اللاسلكية عن بعد).

? 3 يوليو: الجمهورية الفرنسية تقلد مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء آنذاك ووزير الخارجية الحالي السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وسام (جوقة الشرف الوطني ) برتية فارس تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات الكويتية الفرنسية.

? 11 يوليو: جامعة تشينغوا الصينية تختار الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور غانم النجار كأول عربي ينضم الى عضوية اللجنة الاكاديمية العليا في معهد الدراسات الدولية في الجامعة.

? 3 أغسطس: المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية لأطباء الشبكية يختار جراح طب وشبكية العين الدكتور الكويتي خالد السبتي من بين أربعة جراحين في العالم لبث عملياتهم بالمؤتمر الأمريكي للشبكية.

? 30 أغسطس: مدينة الكويت تحتل المرتبة ال38 عالميا والثالثة خليجيا على مؤشر المدن الأكثر أمانا عالميا الذي تصدره مجلة ذي اكونوميست البريطانية.

? 1 سبتمبر: مركز الكويت للأبحاث العلمية يحصل على براءة اختراع عالمية من الولايات المتحدة عن مشروع إنشاء محطات تحلية المياه بواسطة أغشية بث نفاذه تستخدم ضغوطا منخفضة.

? 6 سبتمبر: الطالبة زينب الصفار تنال الميدالية البرونزية في مسابقة الاولمبياد الدولية للجيولوجيا لعام 2019 التي أقيمت في كوريا الجنوبية.

? 6 سبتمبر: ماليزيا تمنح رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية الكويتية لولوة الملا جائزة العالم الإسلامي (رانيا) لإسهاماتها في حقوق المرأة بالكويت والعالم الإسلامي.

? 11 سبتمبر: وزارة التربية الكويتية تعلن فوز ستة من طالباتها وطلبتها بالمراكز الأولى في جائزة لطيفة بنت محمد ال مكتوم لابداعات الطفولة للعام 2019.

? 23 سبتمبر: مجلس أمناء متحف الفنون الجميلة في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية يضم الى مجلس أمنائه الشيخة حصة الصباح.

? 26 سبتمبر: معهد الكويت للأبحاث العلمية يحصل على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأميركية عن موضوع تخزين غاز الهيدروجين داخل حبيبات نانوية الحجم لفلز المغنيسيوم.

? 3 أكتوبر: الرحالة والدراج الكويتي عبد المحسن البغلي يسجل إنجازا رياضيا بقطعه مسافة 11 ألف كيلومتر داخل الصين خلال 32 يوما ليصبح أول دراج عالمي يقطع الصين من حدودها مع باكستان إلى حدودها مع النيبال.

? 17 أكتوبر: الفارس الكويتي علي الخرافي يفوز بجائزة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) بصفته أفضل رياضي في آسيا لعام 2019.

? 1 نوفمبر: جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الأولى تكرم الدكتورة سعاد الصباح لإسهاماتها في توثيق الشعر العربي.

? 3 نوفمبر: الكويتيان أحمد نبيل وشيخة العثمان يحصلان على جائزة (مبتكرون دون ال35) التي تمنحها مجلة معهد ماساتشوستش للتكنولوجيا والتي تعد أفضل مؤسسة تقنية في العالم بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل.

? 19 نوفمبر: الدكتورة الكويتية حنين الغبرا تحصل على جائزة أفضل كتاب سنوي لكتابها (النساء المسلمات والأنوثة البيضاء: المحاكاة والمقاومة) التي تمنحها جمعية الاتصالات الوطنية الأمريكية.

19 نوفمبر: فريق (k flag) كويتي شبابي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية لرفعه علم الكويت الأكبر مساحة وحجما في العالم على قمة (امادابلم) في جبال الهيملايا.

? 26 نوفمبر: وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح يعلن نجاح أول عملية جراحية كاملة لزراعة قلب طبيعي أجريت في مركز سلمان الدبوس لأمراض القلب التابع لمستشفى العدان في الكويت.

? 26 نوفمبر: البطل الكويتي محمد بوربيع يدخل موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية للمرة الثانية بحصوله على 22 ميدالية في بطولة العالم للدراجات المائية.

? 28 نوفمبر: مؤسسة المرأة العربية في بريطانيا تكرم وزيرة الدولة لشؤون الاقتصادية وزيرة المالية الكويتية بالوكالة مريم العقيل لدورها البارز في تطوير العمل بالقطاعات الحكومية التي عملت بها.

? 1 ديسمبر: المخترعان الكويتيان المهندسة ساره أبو رجيب والدكتور مشاري المطيري يحصدان ذهبيتي معرض سيؤول الدولي للاختراعات في المجالين الصحي والبيئي.

? 10 ديسمبر: وزير المالية السابق الدكتور نايف الحجرف يتقلد منصب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلفا للأمين العام السابق عبد اللطيف الزياني بعد موافقة المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته ال40 التي عقدت في الرياض.

? 10 ديسمبر: الدكتور الكويتية غيد السالم تفوز بالجائزة الوطنية لسلامة المرضى في المؤتمر الدولي السعودي الثاني لسلامة المرضى 2019 عن بحثها حول تقييم مناخ سلامة المرضى في مؤسسات الرعاية الصحية.

? 11 ديسمبر: رئيس جمعية الهلال الاحمر الكويتي الدكتور هلال الساير يفوز بعضوية اللجنة الدائمة في الحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الأحمر.

? 14 ديسمبر: مدير ادارة التصنيع في شركة البترول الكويتية العالمية فرع فيتنام مي العيسى تفوز بجائزة (بلاتس للطاقة العالمية).

? 22 ديسمبر: الباحث الاكاديمي الكويتي الدكتور عادل العدواني يختار من ضمن قائمة الباحثين الاعلى تأثير في مستوى جميع التخصصات في العالم هي المرة الاولى التي يتم فيها اختيار استاذ جامعي كويتي ضمن قائمة نخبة النخب العلمية والتي تضم افضل 1 في المئة من الباحثين الاعلى تأثيرا على مستوى العالم والتي تصدم من جامعة ستانفورد الأميركية.

? 22 ديسمبر: اختيار الكويتي علي بن السبت امينا عام جديدا لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك).

? 22 ديسمبر: السفير عزيز الديحاني يقدم أوراق اعتماده كأول سفير للكويت لدى فلسطين الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

