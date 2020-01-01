وطن النهار

واصلت الكويت في عام 2019 نهجها الثابت في تقديم المساعدات الإنسانية لكل من يحتاجها في أي مكان حول العالم بغض النظر عن الدين أو الوطن أو الجنس أو اللون.

وقد قدمت خلال هذا العام المساعدات والاحتياجات الأساسية من طعام وشراب وخدمات صحية وتعليمية إلى العديد من المجتمعات الفقيرة حول العالم إلى جانب إغاثة المنكوبين في حالات الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات وأي ظروف مشابهة.

وفيما يلي استعراض لأبرز اسهامات الكويت في مجال العمل الإنساني خلال العام 2019:

? 16 يناير: سمو أمير البلاد يوجه عن طريق جمعية الهلال الأحمر الكويتي بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة بمبلغ 5ر1 مليون دولار للاجئين السوريين في مخيم الركبان بلبنان.

? 17 يناير: الكويت تتبرع بخمسة ملايين دولار إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتغطية برامج المفوضية في التعامل مع اللاجئين السوريين في دول الجوار السوري.

? 18 يناير: قدمت الكويت مساهمات مالية إلى عدد من وكالات الأمم المتحدة بقيمة 9?1 ملايين دولار لدعم الوضع الإنساني في سورية.

? 20 يناير: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تطلق حملة تبرعات في مجمع الأفنيوز لإغاثة الشعب اليمني.

? 31 يناير: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تطلق قافلة عاجلة لإغاثة النازحين من المحافظات اليمنية ضمن حملة الكويت بجانبكم تضم خمس شاحنات بحمولة تزن 100 طن من المساعدات الإنسانية.

? 3 فبراير: الكويت تقدم تبرعا ماليا بقيمة مليون يورو لإعادة تجهيز مستشفى بمدينة نورتشا الإيطالية التي تعرضت لزلزال مدمر.

? 7 فبراير: جمعية الهلال الأحمر الكويتي توزع 100 طن مساعدات إنسانية شملت 41 ألف شخص في انحاء اليمن.

? 26 فبراير: الكويت تتبرع بـ 250 مليون دولار لصالح العمل الإنساني في اليمن خلال مؤتمر (الاستجابة الإنسانية لليمن) الذي أطلقته الأمم المتحدة في (جنيف).

? 14 مارس: الكويت تخصص 300 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات مقبلة لمساعدة المنكوبين السوريين خلال مؤتمر بروكسل الثالث حول دعم مستقبل سورية والمنطقة.

? 5 أبريل: جمعية الهلال الأحمر الكويتي توجه أولى طائرات الجسر الجوي الاغاثي إلى ايران لمساعدة المتضررين جراء السيول بناء على توجيهات سمو أمير البلاد

? 3 أغسطس: جمعية الهلال الأحمر الكويتي توزع خمسة آلاف سلة غذائية على اللاجئين في البوسنة والهرسك.

? 8 أغسطس: الكويت تقدم ثلاثة ملايين دولار إلى منظمة الأمم المتحد للأغذية والزراعة (فاو) لتعزيز الامن الغذائي في سورية.

? 30 أغسطس: جمعية الهلال الأحمر الكويتي ترسل أولى طائرات الإغاثة الجوية إلى السودان وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية والإغاثية.

? 12 سبتمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تفتتح مشروع ترميم مرافق المياه في كينيا لمساعدة المتضررين من ازمة الجفاف.

? 28 سبتمبر: الكويت تتبرع بمبلغ 11 مليون دولار لدعم خطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاستجابة الإنسانية في اليمن.

? 20 أكتوبر: الهلال الأحمر الكويتي يفتتح المرحلة الخامسة من العيادة الطبية لمعالجة اللاجئين السوريين في عمان التي وصل الدعم المقدم لها خلال ثلاث سنوات إلى مليون دولار.

? 4 نوفمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تدشن مشروع تمكين المرأة في مجال الخياطة والتفصيل وذلك بهدف تعزيز دخل الأسر وتحسين أوضاعها المعيشية.

? 14 نوفمبر: الكويت تعلن تقديم مساهماتها الطوعية لعام 2020 لعدد من وكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة لاسيما المرتبطة بالأنشطة الإنسانية والإنمائية بقيمة 6?4 ملايين دولار.

? 15 نوفمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تعلن إرسال طائرة إغاثة إنسانية إلى السودان على متنها عشرة أطنان من الأدوية وحليب الأطفال.

? 16 ديسمبر: الكويت تتعهد بتقديم مبلغ مليون دولار مساهمة منها في دعم الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة لعام 2020.

