وطن النهار

فيما أكدت هيئة شؤون ذوي الاعاقة، حرصها على الاشخاص ذوي الاعاقة البسيطة، أعلنت عن قيامها بالتعاون مع جمعية صندوق اعانة المرضى لتوفير الاجهزة التعويضية لابنائنا من أشخاص الاعاقة السمعية البسيطة، موضحة أن هذا الاجراء جاء لعدم شمول هذه الفئة بأحكام نص المادة 44 من قانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتعديلاته.

وأوضحت أن القانون الحالي يشمل فقط الاشخاص ذوي الاعاقة المتوسطة والشديدة، كاشفة عن أن الهيئة قامت بتعديل هذا النص في مشروع تعديل القانون ليشمل الاشخاص ذوي الاعاقة السمعية البسيطة ايمانا منها باستحقاقهم للاجهزة التعويضية وذلك إلى حين دخول مشروع القانون حيز التنفيذ.

من جانب آخر، أعلنت هيئة شؤون ذوي الاعاقة، عن بدء التسجيل في المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم الـ 23 التي تنظمها الامانة العامة للاوقاف، داعية الراغبين في المشاركة إلى التسجيل، علما بأن آخر موعد للتسجيل 25 يناير 2020.

إلى ذلك، مازالت أبواب الهيئة لاستقبال طلبات فتح الملف التعليمي والتأهيلي للطلبة الجدد للعام الدراسي 2020/2021، مبينة أن 14 مايو 2020 المقبل سيكون موعد إغلاق باب الاستقبال.

