وطن النهار

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أعلن الرئيس الفخري لجمعية العلاج الطبيعي الشيخ د. طلال الفهد عن دعمه لمهنة العلاج الطبيعي، مؤكداً حرصه للحفاظ على حقوق منتسبيها.

جاء هذا على هامش اجتماع مجلس ادارة جمعية العلاج الطبيعي الكويتية مع الرئيس الفخري للجمعية الشيخ الفهد وذلك لمناقشة الخطة المستقبلية للجمعية.

وذكرت رئيس جمعية العلاج الطبيعي الكويتية هناء الخميس في تصريح صحافي على هامش الاجتماع، أنه تمت مناقشة الاهداف الخاصة بالحفاظ على حقوق منتسبي مهنة العلاج الطبيعي.

وبينت الخميس أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة الخطط والبرامج التوعوية التي تهدف إلى خدمة وزيادة وعي وثقافة المجتمع تجاه مهنة العلاج الطبيعي وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمجتمع.

وأشادت الخميس بدعم الشيخ للجمعية وتذليله جميع العقبات من أمامنا للارتقاء بمهنة العلاج الطبيعي، مثمنة وقوف الشيخ طلال إلى جانب الجمعية، وحفاوة استقباله، اذ وعد بالوقوف إلى جانب الجمعية ودعم القضايا المهمة التي من شأنها تطوير المهنة.

