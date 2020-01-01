وطن النهار

اكد رئيس نقابة العاملين في وزارة المالية ناصر الرشيدي ان الاسباب التي تحدثت عنها وزيرة المالية مريم العقيل مازالت قائمة خلال ردها على سؤال برلماني إن إجمالي الموظفين الكويتيين الذين تقدموا باستقالاتهم من الوزارة والجهات التابعة خلال ثلاث سنوات «2016-2018 » بلغ 1068 موظفاً، لافتا إلى أنه خلال شهر مايو 2018 حتى تاريخه لم تقم الوزراة بإجراء أي مقابلات للمناصب الاشرافية فيها ما خلق العديد من المناصب الشاغرة حاليا.

وقال الرشيدي في تصريح صحافي ان المسؤولين في اللجنة القائمة على المناصب الاشرافية اكدوا وجود تعديل للشروط الخاصة باللجنة ما زاد من تسرب الكفاءات الوطنية في الوزارة، كما أن هناك مناصب قيادية لم يتم البت فيها بالوزارة وإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، إضافة إلى ذلك أن قانون هيئة نزع الملكية للمنفعة العامة لم ير النور ولا زال حبيس المداولات في مجلس الأمة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة لبحث المزايا المالية بالوزارة وانتهت أعمال اللجنة من شهر أغسطس 2019 ولم يتم الإعلان عن النتائج حتى تاريخه، وعلاوة على ذلك صدور قرار إداري بالوزارة ينص على وقف النقل ما بين الإدارات العامة والإدارات المالية الذي يعتبر من وجهة نظر النقابة عنصر إفراغ للكفاءات الوطنية بالوزارة، مشيراً إلى هناك إدارات تعادل في عدد موظفيها قطاع كامل بالمالية العامة.

ودعا الرشيدي في الختام وزيرة المالية إلى اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الموظفين لما عرف عنها من وقوفها مع مصلحة الموظفين ومنها إعادة دراسة إيقاف قرار وقف النقل مع وضع ضوابط تحفظ التوازن الوظيفي بالإدارات داخل الوزارة، كما دعا إلى السعي بإقرار المزايا المالية وتفعيل لجنة المقابلات الإشرافية وتسكين المناصب القيادية من الكفاءات التي تذخر بها الوزارة والتنسيق مع أعضاء مجلس الأمة لإقرار قانون هيئة نزع الملكية للمنفعة العامة حتى لا يستمر التسرب الوظيفي الحاصل حالياً على مستوى الموظفين والإشرافيين بالوزارة.

