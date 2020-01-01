وطن النهار

اختتم ديوان المحاسبة 4 برامج تدريبية الأول بعنوان (ورشة عمل مراجعة جودة عمليات التدقيق الداخلي وآلية التطوير QAIP طبقا لمعايير الـ IIA) والثاني بعنوان (دور ديوان المحاسبة في تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة وتعديلاته).

أما البرنامج الثالث بعنوان (متطلبات التحول الحكومي من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء)، والرابع بعنوان (القوائم المالية الموحدة والمنفصلة واندماج الأعمال وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) وذلك في إطار تنفيذ خطته التدريبية لسنة 2020/2019.

واستهدف البرنامج الأول تعريف المشاركين بمفهوم توكيد جودة أعمال التدقيق الداخلي واطلاعهم على معايير معهد المدققين الداخليين الأميركي IIA الخاصة بتقييم الجودة في إدارة التدقيق الداخلي.

وتناول البرنامج الموجه إلى كافة المدققين في جميع قطاعات الديوان المفهوم الحديث للتدقيق الداخلي، ومفهوم الجودة في أعمال التدقيق الداخلي وتقييم الجودة، وبرنامج توكيد الجودة في إدارة التدقيق الداخلي المعتمد وأهدافه، وإطار ونطاق أنشطة توكيد الجودة في إدارة التدقيق الداخلي، ومراجعة جودة الأداء على إدارة التدقيق الداخلي وفق المعايير، بالإضافة إلى شهادة الجودة العالمية التي تمنح من قبل معهد المدققين الداخليين الأميركي.

أما البرنامج الثاني الذي حمل عنوان (دور ديوان المحاسبة في تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة وتعديلاته) استهدف تعريف المشاركين بواجبات الديوان وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له، بالإضافة إلى توعيتهم بشأن حماية الأموال العامة وحرمتها والتعريف بها والجرائم والعقوبات الواردة في قانونها.

وتطرق البرنامج الموجه إلى كافة القانونيين في جميع قطاعات الديوان إلى الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 1، والجرائم والعقوبات التي تضمنها القانون، وبيان المقصود بالأموال العامة والموظف العام وسريان القانون وجهة الاختصاص المنوط بها التحقيق فيه، والتعريف بوسائل الرقابة على الأموال العامة، وبيان الإجراءات التحفظية المخولة لسلطة التحقيق، بالإضافة إلى دور الديوان في الرقابة على الأموال العامة وفقاً لأحكام ذلك القانون.

أما البرنامج الثالث (متطلبات التحول الحكومي من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء) استهدف تنمية مهارات المشاركين على تطبيق موازنة البرامج وتقييم الأداء، حيث تضمن البرنامج منهجية وآليات ومراحل تطبيق نمط موازنة البرامج والأداء، ومزايا استخدام الموازنة، والصعوبات التي تواجه تطبيق منهجية موازنة البرامج والحلول التي يمكن اتباعها، وتحديد الأهداف والبرامج في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى نظام المعلومات المالية والإدارية وتحديثها وأنماط وأساليب تطوير مؤشرات الأداء للقياس والمتابعة.

واستهدف البرنامج الرابع (القوائم المالية الموحدة والمنفصلة واندماج الأعمال وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) تعريف المشاركين بالتطورات في مجال معايير القوائم المالية الموحدة واندماج الأعمال، وعرض المعايير بها.

واشتمل البرنامج الموجه إلى كافة المدققين في جميع قطاعات الديوان على التعريف بمعيار اندماج الأعمال ومتطلباته، والأساليب المستخدمة في المحاسبة عن اندماج الأعمال، والتعريف بمعيار القوائم المالية المنفصلة ومتطلباته IAS، بالإضافة إلى القوائم المالية الموحدة بعد الاندماج.

