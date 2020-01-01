وطن النهار

قال مدير زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية أحمد باقر الكندري: ان الأمانة العامة للأوقاف دعمت مشروع «ورتل» لتحفيظ القرآن الكريم والذي يستفيد منه أكثر من 700 مشارك ومشاركة بمبلغ 41 ألف دينار. مؤكداً أن اللجنة تسعى من هذا المشروع القرآني إلى تخريج أجيال حافظة وعاملة بالقرآن الكريم، حيث خرجت الحلقات بفضل الله 38 حافظاً وحافظة للقرآن الكريم كاملاً ، بجانب إقامة مستويات متعددة للدارسين منها القرآن الكريم والتجويد النظري ومعاني كلمات القرآن الكريم، مع الحرص الشديد على تدريس كتاب حصن المسلم وكتاب تعليم الوضوء وغيرها من الأمور الهامة للنشء. وفيما يخص مستويات تعليم الصغار أجاب الكندري: شريحة الصغار لهم أهمية خاصة ولنا طرق مميزة في تعليمهم منها قاعدة نور البيان لتعليم القراءة وترتيل القرآن الكريم.