وطن النهار

أقامت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت ممثلة بمركز التدريب الهندسي والخريجين حفل ختام معرض التصميم الهندسي 37 والذي عقد تحت رعاية رئيس مجلس الأمة م.مرزوق علي الغانم وبحضور نائب رئيس مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري ممثلاً عنه وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وبتنظيم من مركز التدريب الهندسي والخريجين في الكلية، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي – قاعة المؤتمرات. وأقيم خلال حفل الختام تكريم الفائزين بمسابقة أفضل مشروع من الأقسام العلمية المختلفة بكلية الهندسة والبترول، حيث قدمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي جائزة بقيمة 500 دينار للمركز الأول من كل قسم علمي وتكريم للمركز الثاني، كما تم الإعلان عن الجوائز المقدمة من: الخطوط الجوية الكويتية، شركة زين للاتصالات، شركة البترول الوطنية الكويتية KNPC، شركة إنشاء القابضة، شركة بوينج، شركة ليماك للإنشاءات وكل ذلك بحضور وزير النفط ووزارة الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل، ورئيس مجلس الأمناء لمركز أسمك للاستشارات والتدريب الشيخة سهيلة الصباح، والقائم بأعمال عيد كلية الهندسة والبترول الدكتور رائد بورسلي، ومدير مركز التحفيز والمشاركة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي المهندسة منار الراشد، ومدير مركز التدريب الهندسي والخريجين د. دعيج الركيبي، وعدد من القياديين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

