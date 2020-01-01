وطن النهار

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة حولي خلال شهر نوفمبر الماضي، مشيرة إلى إنه قد تم إصدار 498 معاملة.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية م. مبارك العجمي بأن الإدارة أصدرت 183 شهادة أوصاف إلكترونية، إلى جانب 123 معاملة إنهاء إشراف إلكتروني، و98 معاملة للمحلات، 4 معاملات إيصال تيار كهربائي، و20 معاملة إيصال تيار كهربائي إلكتروني، 5 معاملات إنهاء إشراف، بالإضافة إلى 4 معاملات ترخيص وتجديد ( حضانات، معاهد وفرع بنك)، 6 معاملات طلب إيصال هاتف، 42 إنذاراً، 12 معاملة لقطع التيار وإعادة إيصال تيار واحد. من جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية الاتصال على الخط الساخن 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم التعامل مع الشكوى وفقا للإجراءات المتبعه على الفور.

