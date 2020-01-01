وطن النهار

نقل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور تحيات وتقدير القيادة السياسية للقوات الكويتية المشاركة في عملية «اعادة الامل» بالمملكة العربية السعودية وذلك خلال زيارته لها امس.

وكان في استقبال المنصور لدى وصوله لقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط قائد القوات المشتركة للتحالف الفريق ركن الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود وسعادة قائد المنطقة الجنوبية وكبار القادة العسكريين ورئيس الملحق العسكري الكويتي وعدد من الضباط القادة بالجيش الكويتي.

وعبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن اعتزازه وتقديره بمنتسبي الجيش الكويتي من خلال مشاركتهم لاخوانهم بالقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية والذي هو محل فخر لكل مواطن كويتي وتأكيداً لمفهوم العمل الجماعي والمصير المشترك.

وقال: أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الكويت، وهو ما يدفعنا الى تسخير كل الامكانات لخدمة الاشقاء بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف بأن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بأبنائها منتسبي الجيش الكويتي، وذلك من خلال دعمها لكل ما من شأنه تعزيز مستوى التدريب والتأهيل لهم بهدف الارتقاء بمستوى الأداء والجاهزية القتالية.

هذا وقد عاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والوفد المرافق له للبلاد مساء امس حيث كان في استقباله لحظة وصوله رئيس الأركان الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان الفريق الركن عبدالله النواف ووكيل وزارة الدفاع بالتكليف الشيخ فهد جابر العلي.

