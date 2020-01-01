وطن النهار

تلقى مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي كتاب شكر من قبل مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني الذي اشاد فيه بدور البلدية اثناء مشاركة العاملين بأجهزتها الرقابية في تفعيل إجراءات لجنة الدفاع المدني لمواجهة تداعيات الحالة جراء هطول الأمطار في يوم 16 ديسمبر الماضي والتي تكللت بنجاح تحقيق الأهداف.

كما اشادت الإدارة العامة للدفاع المدني الفريق خالد المكراد بالجهد المباشر لإدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت من خلال رسائلها عبر التغطية الإعلامية على موقع البلدية في مواقع التواصل الاجتماعي وما تحقق من إجراءات عكستها تلك التغطية الفاعلة.

