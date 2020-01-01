وطن النهار

استضاف ديوان البغلي سفير جمهورية نيبال الديموقراطية الاتحادية لدى الكويت السيد دورجا براساد بهانداري وأفراد البعثة الدبلوماسية النيباليه، وقد ألقى السفير محاضرة تعريفية بعنوان «زيارة نيبال 2020، حضر اللقاء العديد من الدبلوماسين في الكويت بينهم الملحق العسكري لروسيا الاتحادية وسفير الكويت لدى مملكة بوتان السيد فاضل الحسن، كما حضر العديد من أفراد العائلة والأصدقاء الذين أعربوا عن استحسانهم للمحاضرة.

وتقدم رئيس مجلس عائلة البغلي طارق البغلي بجزيل الشكر لضيف الديوان سفير جمهوية نيبال وجميع الحضور من السادة السفراء والأصدقاء وأفراد عائلة البغلي، وأبدى رغبته بزيارة النيبال للسياحة والاستثمار فيها، ثم قدم السفير شهادة شكر وتقدير لعائلة البغلي على حفاوة الاستقبال واتاحة الفرصة للبعثة الدبلوماسية النيبالية للتعريف بفاعلية زيارة نيبال 2020.

