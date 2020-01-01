آراء

منذ اكثر من عشر سنوات انحصرت بطولات كرة القدم بين ناديين فقط هما الكويت والقادسية وبالطبع كانت الأندية الأخرى تحاول اختراق هذه القاعدة خاصة الأندية ذات التاريخ الحافل بالبطولات مثل العربي وكاظمة والسالمية لكن دون جدوى حتى هذه السنة التي كسر فيها القاعدة العربي العريق واخرج القادسية من بطولة كأس سمو ولي العهد. وللامانة طوال السنوات الماضية كانت الجماهير تنتظر مباراة واحدة تحدد مصير اي بطولة وهي القادسية والكويت وحتى اكون منصفا كانت محاولات السالمية حثيثة في السنوات الثلاث الماضية في بطولة الدوري العام وحل ثانيا كثيرا في الكثير من الجولات لكن كان يتعثر في الأمتار الاخيرة من البطولة ونتيجة لذلك بالطبع انخفض مستوى منتخب الكويت وانخفض تصنيفه نتيجة عدم وجود تنافس بين الأندية وعدم وجود دوري قوي يبرز المواهب الكروية الصغيرة بالسن. ومن يتابع دوري تحت 19 سنة يدرك جيدا معنى كلامي فالتنافس اشد والبطولة أمتع ومن يذهب لمشاهدتهم يدرك ان كرة القدم بالكويت ولادة بالنجوم ان احسنت الأندية استثمار اللاعبين وأعطتهم الفرصة بالبروز بالفريق الاول. وجاء قرار الاتحاد العجيب الغريب بالسماح بتسجيل خمسة لاعبين اجانب ليزيد الطين بله فتنافست الأندية على استقطاب النجوم الأجانب في مراكز الهجوم وقلب الدفاع والوسط المتأخر وقلت الفرصة لظهور نجوم جدد وذلك لتركيز المدربين على البطولات فقط واهمال الناشئين وعدم المغامرة بهم وحتى في البطولات التنشيطية للاتحاد كانت بعض الأندية تركز على اندماج المحترفين بالفريق والخروج بتوليفة توصل الفريق لمنصات التتويج وبالطبع كان الخاسر الأكبر المنتخب ولكي تعود الكرة لسابق عهدها لابد للاتحاد ان يجتمع بالأندية ويتم الاتفاق على خطة استراتيجية يشارك في اعدادها الجميع وتوافق عليها جميع الأندية وتلتزم بالأهداف الموضوعة. والاهم من ذلك لابد ان نعترف بان الأندية لا تجلب افضل المدربين بالعالم مثل ما كنّا بالماضي وهذا من اهم اسباب انخفاض المستوى وابتعاد المنتخب عن منصات التتويج فالكويت صنعت مجدا كرويا من خلال تواجد مدربين عالميين سواء بالمنتخب الوطني او الأندية فلا يكمن لاحد ان ينكر فضل بروشيتش وزجالوا وكارلوس البرتو وديفيد مكاي وكاترايت ولويس فيليب سكولاري وبيرتي فوجتس وفاليري لوبانسكي وجورج آرمسترونج وميلان ماتشالله على الكرة الكويتية وتطورها فغياب الاحتراف عوضه احترافية هؤلاء المدربين وبدون مجاملة لو سألت اي متابع هل هناك مدرب اجنبي يشار له بالبنان بالكويت؟ سيرد على الفور بالطبع لا فاي تطور ننشده للكرة الكويتية وانا هنا لا انكر دور المدرب الوطني الذي حافظ على الكرة الكويتية من الانحدار حتى الآن. وبالتالي لابد من تغيير المسار. وآن لحكومتنا الرشيدة ومجلس للامة ان يدركوا ان الكويت تخلفت عن الركب بسبب عدم اتخاذ القرار المناسب وهو تخصيص الأندية والاتجاه الى الاحتراف الكامل واعتبار الرياضة صناعة تدر الأموال للبلد ولا تكلف خزينة الدولة الأموال الطائلة بل ان الكثير من الدول تعتبرها جزء من دخلها القومي وتسعى الى الاستثمار بالرياضة. ورسالتي اليوم هي لسمو رئيس مجلس الوزارء الشيخ صباح الخالد آن الاوان لإعداد الخطة واتخاذ القرار وانتشال الكويت رياضيا قبل فوات الاوان واتساع الفارق بالمستوى بيننا وبين فرق اسيا والخليج فإذا تأخرنا اكثر واسمترينا في هذا النهج سيأتي الوقت الذي نبكي فيه على تاريخ طويل وريادة لم نحافظ عليها بسبب سوء التخطيط ورفض التغيير والاستمرار باعتبار الرياضة هواية ولن أتفاجأ بالمستقبل اذا خسر منتخب الكويت في بطولات الخليج بسبعة أهداف مع الرأفة من اي منتخب خليجي. وكذلك المسؤولية مشتركة لمجلس الامة في تسهيل إقرار التشريعات والقوانين اللازمة للاتجاه للاحتراف فالعالم يتغير ويسير بسرعة كبيرة ونحن مكانك راوح وللاسف ان يحصل ذلك في بلد فيه كل المقومات اللازمة للنجاح من عقول وأموال وموارد بشرية عالية الموهبة ولا ينقصه سوى اتخاذ القرار واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب والتخطيط السليم للتحول من الهواية الى الاحتراف. سمو الرئيس اثمن جهود حكومتنا الرشيدة في الإنفاق على الملاعب والبنية التحتية وتشييد ملاعب ومنشآت تليق بالكويت لكن. العلة ليست بالمنشآت فقط، نعم هي شيء اساسي ومهم لكنها لا تصنع رياضة. فالأهم هو الاستثمار في المورد البشري وتوفير كل السبل لتطويره ورسم الخطة الاستراتيجية التي ستوصلنا الي الهدف الأكبر وهو الدخول الي عالم الاحتراف من اوسع الأبواب.