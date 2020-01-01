آراء

انطوت سنة 2019 بأفراحها وأتراحها بهمها ودمها، سنة حملت العديد من الأحداث التي شكلت مفاصل تاريخية في حياة بعض الشعوب، سنة تغيرت فيها ملامح الحياة في بعض الدول. سنة ثقيلة مضت، وليتها تمضي.. لكنها تجر ذيولها الى سنة جديدة، بما حملته من هم وهدم ودم.. سنة 2019 ودعناها بالأمس فتحت ملفات كبرى وخلفت آثاراً عديدة وأحدثت متغيرات نوعية في واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي. أحداث كبرى شهدناها في سنتنا المنصرمة سوف يمتد تأثيرها حتماً للسنة الجديدة 2020 لتحمل هذه التركة الثقيلة من الاحداث والمتغيرات. الأراضي الفلسطينية المحتلة شهدت استمرار الصلف الاسرائيلي والقهر للشعب الفلسطيني بعد مسيرات العودة بلا عودة، وتعمق الانقسام بين «فتح» و«حماس»، واستمر تراجع الاهتمام السياسي والاعلامي العربي بالقضية الفلسطينية. في سورية يتسابق السلام مع الحرب على انغام أنين المهاجرين واللاجئين السوريين المنكوبين بعد أن انقلبت المواقف العربية تجاه دمشق والدعوات لعودة نظامها للحضن العربي، ليبدأ بعدها سباق العواصم العربية والخليجية على اعادة فتح سفاراتها في سورية وكأن شيئا لم يحصل. ختام سنة 2019 استمر الحرب اليمنية تدور على هامش المساعي للسلام والمصالحة ولكن دون جدوى. خليجيا كان 2019 عاما جديدا في الأزمة الخليجية التي تعثرت كل سبل الحل والتسوية فيها وامتدت آثارها للشعوب مع التراشق الاعلامي وتفاءل الخليجيون بركل خلافاتهم في ساحة كرة القدم في دورة كأس الخليج التي لم تنته ببطولة المصالحة. كل تلك الاحداث وغيرها كثير سوف تكون ممتدة في الآثار والنتائج الى العام الجديد، تنطوي صفحة هذه السنة ولكن أحداثها تمتد للسنة الجديدة.