آراء

من الأمور الواضحة في السياسة الخارجية الكويتية هو مبدأ التوازن والاعتدال وعدم التعرض للدول الجارة والإقليمية أو أي دولة في العالم، فتصريحات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وايضاً التبرعات والهبات والقروض والأعمال الخيرية والإنشائية تدل على ذلك صراحةً، وحوكم العديد من الشباب الكويتي لمخالفتهم هذا التوجه العام في السياسة الخارجية الكويتية،وأفرج عن بعضهم وعوقب الاخرون.

ولكن عندما نشاهد السكون الحكومي أمام ملتقى البرلمانيين من أجل تحرير الأحواز، وهم يعلمون بأنها منطقة تقع في حدود الجمهورية الإيرانية الإسلامية باعتراف دولي مرسوم على خريطة العالم، ومن ضمن الحاضرين شخصيات سجل اسمها ضمن لائحة الإرهاب، هل بذلك كل الشعب الكويتي مشارك في مخالفة السياسة المحلية الظاهرة بالاعتدال وعدم الاعتداء على دول الجوار؟

والسؤال الآخر اذا ما قام فرد أو مجموعة بالتعرض لمصلحة الكويت السياسية مع دول الجوار هل سوف تتعامل الحكومة معه/ معهم بنفس هذا التعامل اللطيف، وهو غض البصر؟ سياسة الحكومة حالياً والعمل بمكيالين هي سياسة تؤدي الى استياء شعبي اذا ما استمرت على ذلك، يجب أن يغلق الباب أو يفتح للجميع وعلى الجميع. محاكمة فئات من المجتمع واسعة ومن كل الطوائف على نفس السبب الذي لم يحاكم عليه شخص أو مجموعة أشخاص، يعد ازدواجية ومزاجية.

هل هناك سياسات خاصة لفرد ومجموعة اجتمعت مصلحتهم بمخالفة السياسات الكويتية الخارجية؟، أم أنها سقطة سياسية غير مدروسة؟، وفي كلتا الحالتين يجب أن يحاسبوا، كما حوسِب من غرد وكتب في وسائل التواصل الاجتماعي وأشار بمعارضته بطريقة دستورية نحو دولة صديقة أو جارة.

لنحترم الدستور والقانون، وليطبق على الجميع بلا استثناء، وهنا ستشاهد الحكومة ذلك الالتفاف الشعبي حولها وبشراسة، حمانا الله سبحانه وتعالى والشعب الكويتي من كل سوء.

