الأربعاء 01 يناير 2020 ,6 جمادى الأولى 1441
رقم العدد:
3875
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عماد جواد بو خمسين
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مال وأعمال
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سمو ولي العهد استقبل المحمد
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.
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