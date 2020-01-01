أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقيات تهان إلى اخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العام الميلادي الجديد 2020، متمنيا سموه أن يكون عام خير وعز وسؤدد على جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها تنعم فيه بالمزيد من الرقي والنمو والازدهار، مبتهلا سموه إلى المولى عز وجل ان يديم على اخوانه قادة دول المجلس موفور الصحة والعافية وأن يحفظ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء.

وتبادل سموه برقيات التهاني مع قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2020، متمنيا سموه أن يكون العام الجديد عام خير على جميع دول وشعوب العالم يعم فيه الأمن والسلام والاستقرار والازدهار وان يديم عليهم موفور الصحة والعافية.

واستقبل صاحب السمو بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. كما استقبل سموه سمو الشيخ ناصر المحمد. واستقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

واستقبل سموه رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف عبدالحميد الجاسم.

وأدلى رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم بعد لقاء صاحب السمو أمير البلاد بالتصريح التالي قائلا: «تشرفت اليوم بلقاء صاحب السمو والسلام عليه ونقل تحيات اخواني اعضاء مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية وجميع العاملين فيها وكذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد وايضا احطت سموه بالانجازات التي حققتها «الكويتية» خلال الفترات القصيرة السابقة، وكان من أبرزها حصولها على المراكز الاولى على مدى 3 شهور من عام 2019 في ضبط المواعيد في الشرق الاوسط بالمرتبة الاولى وفي المرتبة الرابعة على مستوى اوروبا وافريقيا والشرق الاوسط مجتمعة بين مجموعة كبيرة من شركات الطيران وكذلك حصول الكويتية على شهادة براحة المقاعد

