أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان اعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لجمهورية السودان، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولبلاده دوام التقدم والازدهار.

كذلك بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى ميغيل دياز كانل رئيس جمهورية كوبا اعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى جوفينيل مويز رئيس جمهورية هاييتي عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيات تهنئة مماثلة.

