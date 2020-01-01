أول النهار

هنأ راعي الكنيسة القبطية الكاثوليكية في الكويت الأب انجيلوس مسعود سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والمواطنين وجميع المقيمين على أرض الكويت بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وقال الأب انجيلوس في تصريح صحافي أمس إن الكويت بلد الانسانية والتسامح، حيث تضم عشرات الجنسيات من مختلف الأديان والأعراق يعيشون جنباً إلى جنب، ويمارسون بحرية طقوسهم وشعائرهم الدينية. وأضاف أن السلام والاستقرار والرخاء الذي تنعم به الكويت، يرجع إلى حكمة سمو الأمير القائد والربان الماهر لسفينة البلاد، رغم ما تموج به المنطقة من عدم استقرار وتوتر.

واختتم الأب انجيلوس تصريحه بقوله: نصلي إلى الله أن يعود الاستقرار والهدوء إلى المنطقة وأن يسود السلام العالم أجمع حتى تنعم البشرية بالهدوء والطمأنينة، وأن يعود المشردون والنازحون الفارون من ويلات الحروب إلى ديارهم وبلدانهم.

