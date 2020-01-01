loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أنجيلوس: الكويت بلد التسامح


هنأ راعي الكنيسة القبطية الكاثوليكية في الكويت الأب انجيلوس مسعود سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والمواطنين وجميع المقيمين على أرض الكويت بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.
وقال الأب انجيلوس في تصريح صحافي أمس إن الكويت بلد الانسانية والتسامح، حيث تضم عشرات الجنسيات من مختلف الأديان والأعراق يعيشون جنباً إلى جنب، ويمارسون بحرية طقوسهم وشعائرهم الدينية. وأضاف أن السلام والاستقرار والرخاء الذي تنعم به الكويت، يرجع إلى حكمة سمو الأمير القائد والربان الماهر لسفينة البلاد، رغم ما تموج به المنطقة من عدم استقرار وتوتر.
واختتم الأب انجيلوس تصريحه بقوله: نصلي إلى الله أن يعود الاستقرار والهدوء إلى المنطقة وأن يسود السلام العالم أجمع حتى تنعم البشرية بالهدوء والطمأنينة، وأن يعود المشردون والنازحون الفارون من ويلات الحروب إلى ديارهم وبلدانهم.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة