أول النهار

في إطار الأعمال الخيرية والتطوعية التي تقوم بها الشيخة انتصار المحمد الصباح في أرجاء العالم العربي، قامت بالإنابة عنها نجلتها أنوار الهاجري بزيارة إلى مقر الأمم المتحدة بالكويت، حيث التقت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للهجرة إيمان يونس عريقات، بحضور مشاري السلطان، وعصام الحسيني. وفي هذا الخصوص قال السلطان في تصريح صحافي إن الزيارة التي قامت بها أنوار الهاجري حققت أهدافها ورسالتها في تكريس التعاون المثمر فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، وأزمة اللاجئين المتفاقمة، وتعزيز مجالات العمل التطوعي، مثمنا دور وجهود الشيخة انتصار المحمد في الأعمال الخيرية والإنسانية والاجتماعية التي تقوم بها على جميع الصعد، وفي ميادين متعددة في الوطن العربي، لافتا إلى أن مبعوثة الأمم المتحدة إيمان عريقات أثنت خلال اللقاء على الأفكار والرؤى المطروحة، والخطط المستقبلية من أجل النهوض بمستوى الخدمات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، وقضية اللاجئين.

