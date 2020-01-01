الأولى

بعث سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقيات تهان الى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العام الميلادي الجديد 2020 متمنيا سموه ان يكون عام خير وعز وسؤدد على جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها تنعم فيه بالمزيد من الرقي والنمو والازدهار.

وابتهل سموه الى المولى عز وجل ان يديم على اخوانه قادة دول المجلس موفور الصحة والعافية وأن يحفظ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء.

كما تبادل سمو أمير البلاد برقيات التهاني مع قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2020، متمنيا سموه ان يكون العام الجديد عام خير على جميع دول وشعوب العالم يعم فيه الأمن والسلام والاستقرار والازدهار وان يديم عليهم موفور الصحة والعافية.

واستقبل سمو أمير البلاد بقصر بيان امس رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم.

وقال الجاسم بعد لقاء صاحب السمو أمير البلاد: «تشرفت بلقاء سمو الأمير والسلام عليه ونقل تحيات اعضاء مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية وجميع العاملين فيها، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد وكذلك احطت سموه بالانجازات التي حققتها «الكويتية» خلال الفترات القصيرة السابقة».

واضاف: «كان من ابرز الانجازات حصول الخطوط الجوية الكويتية على المراكز الاولى على مدى 3 شهور من عام 2019 في ضبط المواعيد في الشرق الاوسط حيث جاءت بالمرتبة الاولى، كما جاءت في المرتبة الرابعة على مستوى اوروبا وافريقيا والشرق الاوسط من بين مجموعة كبيرة من شركات الطيران، وكذلك حصلت على شهادة براحة المقاعد واحتلت المركز الاول في الشرق الاوسط من قبل وكالة ايبكس العالمية. واشار الى انه احاط سمو الأمير بوصول 6 طائرات جديدة من طراز الايرباص في عام 2020 بدءا من 15 يناير، وستصل 3 طائرات اخرى من طراز 320 في مايو ويونيو ويوليو، وفي شهري 8 و9 ستصل طائرتان كبيرتان من طراز A330 حيث يكون المجموع 6 طائرات». وقال: «كما أحطت سموه بما حققته الكويتية من تطور في عدد الركاب المنقولين وكل هذا بفضل توجيهات سموه وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة ودعمهم ودعم الشعب الكويتي».