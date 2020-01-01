الأولى

يبدو ان قضية «تجنيس زوجات الكويتيين» تطبخ على نار هادئة في مجلس الامة لتكون وجبة دسمة لاستجواب وصف بأنه سيكون من «العيار الثقيل». وكشفت مصادر نيابية لـ«النهار» أن النائبين نبيل الفضل ود.بدر الملا يعدان ملفا ضخما لتجاوزات التجنيس وخاصة فيما يتعلق باستثناءات «اعلان الرغبة» وصولًا الى التصعيد في المرحلة المقبلة. ففي الوقت الذي وجه الفضل سؤالا لوزير الداخلية للوقوف على اعداد زوجات الكويتيين اللائي تم تجنيسهن منذ 1991 الى نهاية 2019، تقدم النائب بدر الملا بسؤال الى الوزير نفسه يستفسر فيه عن (اعلان رغبة) تجنيس زوجات الكويتيين طالبا تفاصيل عمن تم تجنيسهن وعدد من تم استثناؤهن من مدة اعلان الرغبة، عن الفترة من 2010 الى نهاية سنة 2019.

من جانبه، حذر النائب خالد العتيبي الحكومة من عدم تمكين النائب عادل الدمخي من مناقشة استجوابه وفقاً لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية. وجدد العتيبي رفضه الاحالة الى الدستورية أو التشريعية او اللجوء للسرية، داعيا الحكومة الى مواجهة الاستجواب واثبات جديتها والتزامها بالمسؤولية السياسية في اول اختبار رقابي لها. من ناحيته، طالب النائب عبدالكريم الكندري وزير الصحة بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حالة وفاة احدى المعلمات واتخاذ كل الاجراءات بحق المتسببين واحالتهم الى النيابة، واكد ان الاهمال والتفرقة بين المواطنين في توفير الخدمات والاستهتار بارواح الناس يحتم على الوزير التحقيق في الامر. من جانب آخر تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون لانشاء «صندوق الحياة الكريمة» للأجيال القادمة، يقضي بايداع 50 دينارا لكل مولود الى بلوغه سن الرشد، على ان تستثمر تلك المبالغ من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وتسلم للفرد مع الفوائد عند بلوغ تلك السن على ان تستقطع 20% من المبلغ لايداعها بصندوق الأجيال القادمة. بدوره، تقدم النائب محمد الدلال باقتراح برلماني يقضي بتشكيل وزارة التربية فريقا على مستوى عالٍ، يوكل اليه اعداد تصور متكامل ومتابعة تنفيذ خطة تطوير التعليم، على ان يعد هذا الفريق تصوره بكل وضوح بالاضافة لاعداد تقرير دوري كل 6 اشهر يتم تسليم نسخة منه لمجلسي الوزراء والأمة.