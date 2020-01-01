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بغداد- واشنطن- الوكالات: هاجم آلاف المحتجين العراقيين السفارة الأميركية في بغداد أمس وتمكنوا من اقتحام جدارها الخارجي تنديدا بغارات جوية استهدفت ليل الأحد مقرات «كتائب حزب الله» احدى فصائل الحشد الشعبي العراقي وأسفرت عن مقتل 25 من مقاتليها. وفيما حمّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ايران المسؤولية عن اي هجوم تتعرض له السفارة، مطالبا العراق باستخدام قواته لحماية البعثة الاميركية فقد دعا رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي المحتجين الى فض اعتصامهم فورا..... (طالع ص 18).

وتدفق رجال يرتدي عدد كبير منهم زي قوات الحشد الشعبي وبعض النساء في اتجاه السفارة واجتازوا الحواجز الأمنية وصولاً إلى الجدار المحيط بالسفارة من دون رد فعل واضح من قوات الأمن العراقية.

وقام محتجون بتحطيم كاميرات المراقبة المثبتة على الجدران الخارجية، ورشقوا أبراج المراقبة بالحجارة، واقتحموا البوابة الرئيسة للسفارة.

وأطلقت قوات أميركية بعض العيارات النارية في الهواء، ثم قنابل الغاز المسيل للدموع وأخرى دخانية لتفريق المتظاهرين الذين تجاهلوا نداءات أطلقت عبر مكبرات الصوت تدعوهم للتراجع.

وأثارت ضربات جوية نفذتها القوات الأميركية ليل الأحد ضد مواقع لكتائب حزب الله في غرب العراق، غضبا بين العراقيين. وجاءت الغارات ردا على مقتل أميركي في هجوم بـ36 صاروخا استهدف قاعدة في شمال العراق فيها جنود أميركيون.

وطالبت كتائب حزب الله العراقي والفصائل الموالية لإيران المنضوية في إطار الحشد الشعبي الذي يساند القوات العراقية بعد الضربات الأميركية الأخيرة، بطرد «العدو الأميركي» من البلاد.

وحمل المحتجون قرب السفارة الأميركية امس لافتات كتب على إحداها «الى البرلمان: يجب إخراج القوات الأميركية وإلا سيتم طردهم»، فيما كتب على أخرى «أغلقوا السفارة الأميركية في بغداد»، و«الى أميركا.. سنردّ بقوة». كما كتب المحتجون على جدار السفارة الخارجي عبارات بينها «قائدي سليماني»، في إشارة الى قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني المسؤول عن العمليات الخارجية ومهندس الاستراتيجية العسكرية الإيرانية في المنطقة، و«نعم نعم للحشد». وعلقت أعلام لعدد من فصائل الحشد الشعبي على الجدار الخارجي للسفارة. وشارك عدد من أبرز قادة الحشد الشعبي في الاحتجاجات، بينهم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

ونصب بعض المتظاهرين خيما في الشارع المقابل للسفارة، مشيرين الى انهم سيبدأون اعتصاماً مفتوحاً. وطالب رئيس الوزراء العراقي المستقيل بفض الاحتجاج فورا محذرا من عواقب عدم الامتثال لاوامر القوات الامنية العراقية. وقال عبد المهدي في بيان «على الجميع المغادرة فورا بعيدا عن هذه الاماكن وان اي اعتداء او تحرش بالسفارات والممثليات الاجنبية هو فعل ستمنعه بصرامة القوات الامنية وسيعاقب عليه القانون باشد العقوبات». واكد ان الضربة الاميركية على القطعات العسكرية اول من امس قد ادانتها الحكومة باعلى المستويات واتخذت الحكومة سلسلة اجراءات وتدابير لمعالجة الوضع بما يؤمن سيادة العراق وامن مواطنيه.

وأعلنت الحكومة العراقية أن الضربات التي حصلت على الحدود العراقية-السورية تدفعها الى «مراجعة العلاقة» مع الولايات المتحدة وقال بيان رسمي «اعتمدت القوات الأميركية على استنتاجاتها الخاصة وأولوياتها السياسية، وليس الأولويات كما يراها العراق حكومة وشعباً». في المقابل اتهم ترامب إيران بالوقوف وراء الهجوم على السفارة الأميركية، قائلا عبر تويتر: «إيران دبّرت هجوما ضد السفارة الأميركية في العراق، وسيُحمّلون مسؤولية ذلك بشكل كامل»، داعيا العراق الى «استخدام قواته لحماية السفارة».