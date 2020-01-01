الأولى

يحتفل العالم اليوم بدخول العام الميلادي الجديد 2020، وكانت استراليا كالمعتاد أولى الدول والقارات التي تحتفل بهذه المناسبة باطلاق الألعاب النارية بسبب فارق التوقيت. وبهذه المناسبة ترفع «النهار» أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد حفظه الله وإلى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وإلى المواطنين والمقيمين في البلاد وإلى الدول العربية الشقيقة وكل دول العالم، سائلة الله ان يعيد مثل هذه المناسبات على بلادنا وهي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين، ونتمنى لجميع دول العالم الأمن والأمان والسلام. هذا وتحتجب «النهار» عن الصدور يومي الخميس والجمعة 2 و3 يناير 2020 على أن تعاود صدورها كالمعتاد صباح الأحد 5 يناير 2020.. وكل عام وأنتم بخير.