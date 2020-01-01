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يبدأ اليوم تطبيق قرار حظر صيد الربيان بالمياه الاقليمية ويستمر حتى نهاية يوليو 2020، فيما وصلت اسعار الكود أمس في آخر مزاد بسوق شرق الى 100 دينار، في حين بيعت خارج السوق بـ 90 دينارا، والكود المخلوط بـ 100 دينار.

ودعا رئيس اتحاد صيادي الاسماك ظاهر الصويان، عموم الصيادين إلى الالتزام باللوائح والقوانين والتوقف عن صيد الربيان اعتبارا من اليوم، مشددا على أهمية الالتزام بجميع القرارات والقوانين المنظمة لمهنة لصيد. وطالب في تصريح لـ «النهار»، الجهات المعنية بإخراج القطع البحرية غير المرخصة من نقعة الشملان لتوفير اماكن للنجات والطراريد المرخصة. وكان الصويان قد دعا الجهات المعنية فى الهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة للبيئة للاطلاع على النموذج (الكوفة) وتجربتها عمليًا لكنها لم تبادر الى تجربتها ولا حتى رؤيتها وهذا ما احبط الجميع، مشددا على أهمية الحفاظ على المنتج المحلي وتقديم الدعم لاستمرار عرضه في الاسواق. واعتبر أن المنتج المحلي يحافظ على استقرار الاسعار، مستدلا بارتفاع أسعار الأسماك المحلية والمستوردة بمجرد الاعلان عن وقف صيد الربيان.