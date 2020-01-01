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نقل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور تحيات وتقدير القيادة السياسية للقوات الكويتية المشاركة في عملية «إعادة الامل» بالمملكة العربية السعودية وذلك خلال زيارته لها امس.

وعبر المنصور عن اعتزازه وتقديره بمنتسبي الجيش الكويتي من خلال مشاركتهم القوات المسلحة السعودية، مؤكدا انه محل فخر لكل مواطن كويتي ويأتي تجسيدا لمفهوم العمل الجماعي والمصير المشترك. وقال: أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الكويت، وهو ما يدفعنا إلى تسخير جميع الإمكانيات لخدمة الاشقاء بالمملكة. وأضاف أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بأبنائها منتسبي الجيش الكويتي، وذلك من خلال دعمها لكل ما من شأنه تعزيز مستوى التدريب والتأهيل لهم بهدف الارتقاء بمستوى الأداء والجاهزية القتالية.

