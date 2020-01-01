الأولى

? كتب فايز الزعل

وافقت البلدية على طلب هيئة البيئة تخصيص 50 الف متر مربع في منطقة ميناء عبدالله لتجميع الاطارات التالفة والمستعملة بشرط الحصول على موافقة شركة نفط الكويت والتنسيق مع وزارات الخدمات، على ان تتحمل الهيئة تكاليف نقل وحماية الخدمات، واستحداث مدخل ومخرج وطريق لخدمة الموقع بالتنسيق مع ادارة المخطط الهيكلي والهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارات الخدمات.

واكد مدير عام البلدية أحمد المنفوحي في كتاب وجهه الى رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي ان هيئة البيئة طلبت من البلدية اتخاذ الاجراءات اللازمة لايجاد مساحات كافية لتجميع الاطارات المستعملة والتالفة.

وأشار الى انه تم عرض طلب الهيئة على لجنة تخصيص الأراضي، التي أوصت بأخذ موافقة إدارة المخطط الهيكلي ومراقبة الطرق ووزارات الخدمات ورفع تقرير للمجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب. وأضاف: تمت مخاطبة الادارة فأفادت بأن الموقع المقترح لا يتعارض مع المشاريع المستقبلية للدولة، مشيرا الى موافقة بقية الجهات ذات الصلة.